臺灣證券交易所公布第七屆（109年度）上市上櫃公司治理評鑑結果，中壽榮獲TOP5%的佳績，是此次入選TOP5%級距的45家上市公司中，唯一的保險公司。中壽指出，排名TOP 5%的金融保險業從第一屆12家，至本次僅有6家，而該公司已累計六次都獲得TOP5%的佳績。

近年為強化公司治理，中壽表示，該公司透過公司內部員工及主管齊心投入，在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」各面向的努力成果深受肯定，包含連續兩次通過中華公司治理協會給予公司治理制度評量「特優認證」之殊榮，為首家連續兩次獲得特優認證之上市公司。

此外，中壽也參加台灣企業永續學院舉辦的「TCSA台灣企業永續獎」之「最佳單項績效獎」-透明誠信獎，以公司治理作為最佳執行案例，已連續兩年獲得該獎項。同時，也連續多年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）。

109年面對疫情挑戰，中壽舉辦線上法人說明會和線上投資者會議，持續與投資人保持流暢溝通。另外，在公司策略規劃和投資決策方面，主動遵循聯合國永續保險原則 (PSI)及責任投資原則 (PRI)，將公司治理、環境及社會(ESG)議題納入公司策略規劃和投資考量，並響應政府政策，藉由資金引導國內相關產業成長等等。

中壽表示，長年運用企業資源回饋社會與環境，善盡世界公民責任，並將相關作為揭露於企業社會責任報告書，且連續七年通過BSI英國標準協會的第三方查證。採用國際上最新的揭露框架，並連結聯合國永續發展目標，完整說明永續發展策略與執行成效，歷年來獲得TCSA台灣企業永續報告獎、ASRA亞洲最佳永續報告獎、CRRA全球年度報告書獎等肯定。

面對劇烈變遷的環境與社會，中壽了解唯有持續實踐誠信治理及友善社會環境，才能健全體質，永續發展。中壽指出，已將環境、社會、治理等ESG原則列為公司訂定政策的指導方針，由董事會與企業永續發展委員會推動與監督。並設立永續發展專職部門，擬訂策略與協助各營運單位執行，以期公司的長久穩健經營，實踐對保戶及所有利害關係人的承諾。