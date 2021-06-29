疫情持續延燒，醒吾科技大學第二屆地方創生班盛大舉辦線上畢業成果展，透過最夯社交軟體「Gather Town」推出「拿靠GAME」五大虛擬展場，邀請嘉義市文化局長盧怡君等數十位貴賓參觀，來賓有如實境走進展場與學生互動並了解作品內容，對參展學生創意大為激賞！

醒吾科大創生人才實驗班畢業成果展，虛擬展場多元且豐富。(戴志揚翻攝0

「拿靠GAME」利用林口公園作出教具書，希望能教育下一代孩子。(戴志揚翻攝)

醒吾科大鍾志明副校長表示，創生是醒吾很重要的成果，特別在疫情這個時刻。我們要創造新的生機，相信危機就是轉機，疫情讓社會產生轉機，讓創生人才實驗班畢業成果展用Gather線上的方式進行。創生環境永續其實不是真的，人與生物的永續才是真的，想要有不同的生機就要靠大家創造，讓我們的生機比傳染的新冠病毒還快，永續環境、文化傳承才能更有效率。

盧怡君局長表示，參加如此特別線上畢業成果展十分有感，因為疫情的關係所有文創都面臨巨大改變。醒吾科大創生班這屆的畢業生，出了社會也會面臨疫後社會改變，期待畢業生們能創造出不一樣的生機，用你們的自媒體、數位化創造出不同的時代。

「聯藝工坊」至南勢國小潛能班上課情形，在成果展上的發表畫面。(戴志揚翻攝)

創生班第一展場「拿靠GAME」以在地文化、生態探索、實境遊戲及循環教育為主，利用林口生態作出實境環境。參展同學魏愛妮、連怡萱、陳奕勳及趙梓萱，希望藉由盤點日常生活息息相關的特色環境，設計可自行探索的遊戲教具包，連結居民對於林口區的新體驗，並從在地孩童出發，從小就讓他們接觸地方並了解相關事務，加深與土地間的羈絆。

第二展場的作品「後厝仙谷」以三芝後厝為主，把自身的專長融入這塊農田，分享給具有相同理念的旅人們。團隊成員張祐誠、林書丞、王政皓及王家駿，藉由在地青年的創意和活力和職人攜手合作，設計出秘境探索遊程及職人體驗工作坊等活動，逐步連結其他在地的農家和地方教育單位，建構獨特的在地創生生活圈。

第三展場「塑創研究室」以海洋教育、塑料海廢、親子共學為主，作品以永安漁港特色為主，參展成員王品涵、陳宣彤及張嘉玲，為永安國小學童規劃設計了一個小島遊戲，打造自然探索X聲音體驗工作坊，省思人類污染海洋議題，藉以宣導愛護生態及環保意識、減少使用塑膠製品。

第四展場「HaveFun244」陳侑蓁以回饋在地、地方自媒體為主，「HaveFun244電台」是專營林口年輕族群同溫層生活樂趣的網路自媒體，內容包含地區特色的飲食習慣、在地人的隱藏娛樂景點，以及日常生活中的小美好，讓大家看見林口不一樣的樣貌。陳侑蓁表示，成立IG(havefun_244)後發現了林口人很愛火鍋，可能與林口氣候較為潮濕有關。

最後一組展場「聯藝工坊」江適伃以關懷弱勢及利害藝術療育為主，透過美術可以超越文字、語言建立彼此心靈的聯誼管道，師生相互陪伴、學習共享合作，達到跨越障礙、建立自信和正向價值觀的目的。江適伃在疫情前親自到南勢國小教導小朋友，課程結束後小朋友表達還想上她的課，讓江適伃感動不己。

創生班導師康柏楷表示，學生們穿上學士服用最特別的方式，進行虛擬的接觸，也是因為這樣特別的方式，才能跨越時空邀請到嘉義市文文化局盧怡君局長，最後也希望參與的來賓可以提供改進及指正，永續的經營下去，需要大家實際的建議能給他們帶來改善的空間。

「地方創生」一詞源自日本政府2014年面對少子化、地方人口減少、城鄉差距擴大、青年失業等困境所提出之振興計畫，主要精神是期望各鄉鎮能因地制宜，自主性的來發展地方經濟。

康柏楷強調，醒吾科大創生人才實驗班從一場振興林口舊街商圈結合教學成果的「口福祭」活動開始，促成了後續思考如何能夠長期且有規畫性的來延續這股能量，並且培養下一代台灣的創生人才。第二屆的創生人才實驗班在三年後畢業成果展，利用Gather線上成果展的方式進行 讓大眾看到不一樣的下一代。