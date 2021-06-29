個性我行我素的人，總認為自己是對的，不僅聽不進旁人的意見，更會自得其樂，沉浸在自己的世界裡。搜狐網命理專欄點名，獅子座、摩羯座、水瓶座的人最做自己，面對任何事情，他們都有強烈的個人觀點，某方面來說其實很固執。

▍1.獅子座

獅子座的人骨子裡很高傲，渾身上下有一種神聖而不可侵犯的氣質，他們只遵從自己的主見，不可能因為任何人而改變。尤其獅子座自尊心強，個性格外敏感，在與他們溝通時，一定要注意說話方式，若讓他們覺得被貶低，就容易激怒他們，讓場面變得失控。

▍2.摩羯座

摩羯座的人向來很有自己的想法，而且他們不喜歡傾訴，屬於非常低調的人，一般人根本不會知道他們有什麼打算。而且摩羯座一旦固執起來，一點也不輸給獅子座，即使他們會聽別人的勸告，但直到最後仍會依照自己的意見去行動，畢竟他們天生相當獨立，不太會被旁人影響。

▍3.水瓶座

水瓶座的固執完全不流於表面，所以經常被人誤以為是很隨和又好說話的人，實際上他們相當孤傲，常常看不慣世俗的觀念。對水瓶座的人來說，每個人只能活一輩子，冷暖自知，所以要優先考慮自己的真實感受，與其花時間討好別人，還不如堅持做自己。在與人交流時，其實有點叛逆，若對方越強硬，他們就越會堅持到底，認為自己的想法才是真理。