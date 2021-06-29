繼之前以每5天逾1億劑次，完成第10億、第11億劑次的新冠病毒疫苗，大陸甫於24日24時止，完成接種11億2064.3萬劑次；又創新「中國接種速度」，截至28日24時，打完12億671.4萬劑次疫苗，大陸國產不活化（大陸稱「滅活」）病毒疫苗經廣東國外實證，對於源自印度的Delta變種毒株有近6成保護力；《刺膊針》醫學期刊也發表有論文顯示，3-17歲兒少也可施打不活化病毒疫苗。

中國國家衛健委網站29日通報，截至2021年6月28日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗12億671.4萬劑次。

面對的Delta變種病毒的嚴峻挑戰，中國疾控中心研究員馮子健25日表示，大陸科興與國藥兩種減毒疫苗，與國外疫苗一樣，都有中和效力下降現象，但仍具有保護力；嚴格執行公衛與社會防控措施、加快疫苗接種以建立群體免疫屏障，才是有效遏制病毒變異發生的不二法門 。

國際醫學期刊《刺胳針（大陸譯：柳葉刀）─感染病學》29日線上發表了全球首個關於3-17歲人群接種新冠不活化疫苗的臨床安全性和免疫原性資料。此次來自中國的研究結果，支持3-17歲兒童及青少年使用3ug（0.5ml）劑量的新冠疫苗接種，與目前成人接種大陸科興新冠不活化疫苗的劑量一致。

大陸自去年12月15日正式啟動重點人群新冠疫苗接種。今年3月24日起，更是加快推進全民免費接種、啟動疫苗接種「日報制」。

大陸的疫苗接種數量從1億到2億劑次，用了25天；從2億到3億劑次，用了16天。5月以來，接種加速度，從9億到6月19日10億1048.9萬 劑次，僅用5天，這次截至6月24日11億2064.3萬劑次，也是5天。如今，只用4天就接種12億671.4萬劑次疫苗，突破日均疫苗接種量超過2150萬劑次的「世界紀錄」，已是大陸的日常。