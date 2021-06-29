【旅遊經 洪書瑱報導】

台北仁愛路是台北的重要交通要道，記憶中的仁愛路，總是生氣蓬勃、綠意盎然的林蔭大道，也是一條筆直整齊、氣勢寬闊的道路！凡走過必留痕跡，只要細細搜尋，仁愛路這一條道路上除了車水馬龍來來往往的車輛及人們外，也發生許多大小事與豐富的故事，這些過往，或許連六、七年級生都不知道呢！

仁愛路是目前臺北市最寬敞的道路，而它的存在比許多人的印象中還要久長，仁愛路闢建於日治時期，在西元1932年的都市計畫中，就已經被規劃為林蔭道路。臺灣光復後，將道路終點由新生南路分數次向東延伸。民國47年（西元1958年），政府將松山機場至總統府必經的仁愛路（安東街至敦化南路段）拓寬為60米，作為國際迎賓大道。民國 56年（1967年），臺北市政府又將仁愛路全線拓寬為40米，且東延至基隆路，其中仁愛路三段更拓寬為 100 米的林蔭大道。

(左)曹洞宗大本山臺灣別院鐘昭和元年(西元1926年)開始興建，西元1930年4月竣工(照片來源：國家文化資料庫)；(右)隱身於臺北市青少年發展處旁(圖：臺北市公園大地科提供)

仁愛路上竟然如不同於現代建築──曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓(攝影：洪書瑱)

曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓有一秒到日本之感(攝影：洪書瑱)

仁愛路由來已久，沿線的古蹟自然少不了，除了眾所周知的景福門及國父紀念館之外，有些即使生長在臺北的民眾，還不知道位在仁愛、林森南路口的臺北市青少年發展處旁，竟還有一座日本禪宗風格的佛寺-曹洞宗大本山別院，現在僅留存的鐘樓，正是別具建築特色的市定古蹟！

曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓為市定古蹟(攝影：洪書瑱)

曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓解說牌(攝影：洪書瑱)

「曹洞宗大本山別院」在臺北城東門外，興建於明治41年(西元1908年)，由臺北廳設計師入江善太郎設計工程藍圖，為木造建築，明治43 年(西元1910年)竣工，定名為曹洞宗大本山臺灣別院。但大正4年(西元1915年)遇颱風侵襲，致使木造建築損毀，到大正10年(西元1921年)改建為鋼筋混凝土造，並於大正12年(西元1923年)竣工。而現存的鐘樓部分是在大正9年(西元1920年)先委託京都市高橋才治郎鑄造銅鐘，次年也就是大正10 年(西元1921年)銅鐘運抵臺灣，昭和元年(西元1926年)開始興建鐘樓，至昭和5年(西元1930年)4月竣工。只要您經過，尤其春天之際，櫻花盛開點綴，或許您會驚訝臺北市，竟有一種秒到日本旅遊的錯覺！

二戰結束國民政府遷臺，曹洞宗大本山臺灣別院本堂、鐘樓等建築被認定為日產，並由政府接收，長期受軍隊及民眾占用，建築本體多處遭破壞、毀損。至民國82年（西元1993年）臺北市政府為了興建青少年育樂中心，計畫拆除曹洞宗大本山臺灣別院建築群，還有最終鐘樓幸獲保存。

1916年禪寺附設佛教學校，提供僧侶與信眾的子弟就讀，校名「私立臺灣佛教中學林」。1922年改名「私立曹洞宗臺灣中學林」並收併「私立臨濟宗鎮南中學林」；1922年收併「私立國學院」；1935年改名為私立臺北中學，從佛教學校轉形為一般學校。日治時期結束後，再度改名為「泰北中學」。

曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓原是作為寺院的山門使用，為一棟結合砌石與鋼筋混凝土的兩層樓建築。鐘樓的建築深具特色，雖屬鋼筋混凝土的結構，但細部皆採循章法製作，屋頂為單簷式歇山，鋪日式黑瓦，脊頭置鬼瓦。二樓內部懸吊一口大銅鐘，外部出挑平座欄杆。一樓使用粗面石塊，闢拱門出入，有如城門。這原是日本桃山及江戶時期流行的建築風格，至二十世紀，形成近代和風建築，隱身於臺北市青少年發展處旁，展現出一種空靈的韻味。

而值得一提的是，1997年被指定為市定古蹟，而原名「東和禪寺鐘樓」，也於2012年更名為「曹洞宗大本山臺灣別院鐘樓」！