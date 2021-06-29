台南市北門區蘆竹溝居民不滿光電業者租用20公頃魚塭將設置太陽能光電發電系統，組成自救會抗爭，民眾黨團今偕同自救會成員舉行記者會，呼籲政府要公正處理能源轉型相關政策，針對受衝擊的地區民眾應提出合理的配套措施與規定，才不會在能源轉型的路上獨厚大財團。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如幹事長、民眾黨台南市黨部北區主任江明宗、蘆竹溝反對太陽能設置自救會長邱佳敏於今舉行線上記者會，邱佳敏指出，蘆竹溝為國內知名蚵仔產地，地方命脈和環境綁在一起，反觀太陽能發電廠商不在乎生態環境，而且好幾公頃的光電板緊鄰住宅區發電，長久下來對居民身體健康的傷害無法估量，蘆竹溝人拒當白老鼠實驗。

邱佳敏表示，日前抗爭中警方逮捕5位蘆竹溝居民，試問蘆竹溝居民爭取生存權何錯之有？蘆竹溝居民只希望維持濕地生態環境給下一代，但這些都在光電廠商進駐後變調，廠商完全拒絕和蘆竹溝居民溝通，並且透過媒體詆毀在地居民，讓蘆竹溝民眾無法接受，要求光電廠全數退出蘆竹溝。

蔡壁如質疑，蘆竹溝要蓋光電板的地方過去是魚塭，業者卻把魚塭放乾，要做農地種電，土地利用和管理不一致。農委會所謂的嚴重地層下陷區沒有公布盤點標準，加上規劃彎曲，讓人懷疑是否有圖利特定廠商嫌疑，目前漁電共生已有環社檢核機制，應該擴大適用到所有地面型光電，廠商才能提前避險，減少抗爭成本。

邱臣遠說，近幾年執政黨常以一紙公文就粗暴地「大力推動」再生能源轉型，民眾黨團要求，政府推動能源轉型同時，須要守護環境正義及尊重當地居民意見，受影響的居民有「社區知情權」，並要求金管會規範上市櫃公司公布氣候變遷影響與企業行動，包含能源的溯源追蹤管理、綠色能源購買計畫，同時企業主應主動揭露綠電來源，才能讓民眾查核哪些是破壞環境、不公正的綠電。

對此，經濟部表示，居民諮詢權部分，如何強化深度、廣度將回去再評估，並希望能促成雙方坐下來談，把疑慮當面談清楚。