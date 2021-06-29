天團五月天出道至今一直擁有高人氣，除了音樂才華外，更經常悄悄為家鄉做善事；6月初五月天所屬的「相信音樂」訂購66台ZOLL呼吸器捐給雙北14間醫院，近日台南市長黃偉哲在臉書分享的愛心捐贈名單，有網友注意到「相信音樂」捐給台南市衛生局100萬元，事後也低調證實，再次默默行善暖哭大票粉絲。

26日台南市長黃偉哲在臉書公布，從5月25日至6月21日台南市各界愛心捐贈名單，並感謝他們守護家園的善舉；在眾多捐贈者中，有眼尖粉絲注意到，五月天所屬相信音樂捐贈台南市衛生局100萬元，而據《ETtoday星光雲》報導，相信音樂也低調證實捐款一事。

有粉絲注意到五月天悄悄捐贈台南市衛生局100萬元。(圖/ 摘自黃偉哲臉書)

台灣近期疫情嚴峻，各地區醫院物資也開始缺乏，因此有許多藝人跳出來募集物資或是捐款，6月初有一名醫療器材公司員工才在臉書透露，相信音樂向他們訂購66台ZOLL呼吸器，並表示提供給雙北14家醫院，五月天暖舉曝光暖哭粉絲，連原PO都喊「疫情趨緩要招待全公司看五月天演唱會」。

當時相信音樂表示，在家園面對艱難的時刻，更要為防疫英雄及民眾共同為防疫努力，「在得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關」。