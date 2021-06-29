台灣上半年面臨近50年來最嚴重的乾旱期，多個縣市都被迫進行分區供水，企業更是得自力救濟尋找水資源，維持生產線運作，直到6月初連續幾波梅雨鋒面帶來明顯降雨才緩解，儘管暫時擺脫缺水危機，台灣企業仍得面對水資源不足的風險。事實上，不只台灣企業關注此議題，有專家點出缺水問題將成為全球企業未來的重要課題，同時也是經濟面主要的外部風險。

CNBC報導，巴克萊銀行（Barclays）最新公布的一份報告指出，水資源短缺將成為全球必需消費品產業中最重要的環境問題，包括食品、飲料、農業和煙草等所有領域都在範圍內。

此外，水資源短缺將影響所有產業，尤其消費品產業受創最深，將面臨高達2000 億美元的影響，巴克萊不具名的分析師表示，「氣候危機讓水資源的風險倍增，企業應要做好應對隨時中斷的準備，並找出替代方案。」

國際信用評等機構標普（S&P Global Ratings）永續金融部門主管Beth Burks持相同看法，她說：「如果把水資源短缺的直接與間接成本算進去，缺水的真實成本，將比企業目前的支出高3至5倍，而缺水問題出現後，另外尋找水資源的成本相當可觀。」

Beth Burks也提醒，如果全球企業不積極面對缺水問題，將出現超乎預期的損失，會比積極解決問題多付出18倍的成本。

而台灣企業為了確保生產線不因缺水中斷，多半都設有水循環回收系統，尤其是用水量大的半導體產業，如台積電、友達及日月光等都有相關系統。