印度變種病毒在屏東縣發生群聚感染，原本疫苗施打低迷的宜蘭縣，昨長者施打疫苗數暴增，蘇澳鎮長李明哲今天（29日）在縣務會議說，民眾為了前往蘇澳鎮衛生所打疫苗，足足等候2小時，衛生所外排了上百人。宜蘭縣衛生局表示，已找到蘇澳國小作為施打地點，盼能提供長者更好的服務。

衛生局長徐迺維表示，長者施打人數增多，與Delta病毒有關，不少長者前來注射，衛生局昨知道後有再調醫生協助，但這方式只是治標，因此以蘇澳國小體育館作為注射新場地，也會再針對各鄉鎮衛生所場地重新檢討、尋找適當的地點。

徐迺維表示，AZ疫苗施打率曾一度降到2成不到，這是全國都有的現象，後來回升到3成，昨天達4成，許多長者一下子來注射，確實措手不及，呼籲長者還是按照排定的時間跟地點施打，74歲以下的施打民眾，衛生局會採取另外的方法安排施打，也會盡快公布。

宜蘭縣長者施打疫苗採用通知單，並非電話或網路預約，但通知單送抵地點為戶籍地，有長者因居住地與戶籍地不同，沒有收到通知單，縣府祕書長林茂盛表示，符合施打順序的民眾，不管有無收到通知單，都可以主動洽衛生局或衛生所來反映、施打。

截至目前，宜蘭縣獲得分配的AZ疫苗有3萬6170劑，已施打3萬5996劑，莫德納疫苗2700劑，已施打1909劑，全縣人口有7.97％施打疫苗。