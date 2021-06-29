國內新冠疫情出現趨緩，但仍造成逾6百人染疫病亡。旅美學者林環牆表示，迄6月27日止，台灣確診死亡率高達4.32%。是世界平均確診死亡率2.17%的兩倍，以台灣的醫療進步程度與經濟發展水準言，這個數字太反常了。他對此提出3個疑點，希望台灣的政府能提出合理解釋。

林環牆29日在臉書貼文指出，據美國《約翰霍普金斯大學》的資料顯示，迄6月27日止，台灣新冠肺炎確診死亡率高達4.32%。幾乎是世界平均確診死亡率的兩倍，更大幅超前亞洲鄰國：是日本的2.3倍、香港的2.5倍、南韓的3.3倍、新加坡的72倍。新加坡才是真正的典範。

旅美學者 林環牆。(中時資料照)

他感嘆，台灣大外宣「Taiwan can help」 這句口號是不是非常諷刺？當然是。對於政府喊台灣「超前佈署」，他認為，從現況來看，當然沒有。有的話，台灣就不必靠美、日緊急捐助疫苗，而台灣疫苗施打率也不會低到不忍卒睹的地步。

但令他很難相信的是，台灣的確診死亡率竟會是同樣人口高齡化的日本的2.3倍。在台灣感染新冠肺炎的死亡風險為何如此之高？真正的原因為何？

全球新冠肺炎確診死亡率。(圖/摘自林環牆臉書，美國約翰霍普金斯大學統計資料)

林環牆並提出心中3個疑點，第一，是台灣的偽陰性檢測的數量出奇地多，以致多到不可思議？第二，是台灣篩檢量出奇地過少，以致嚴重低估確診數嗎？第三，還是台灣醫療水平或準備出了問題，以致重症者沒有得到及時治療？這個政權有提出合理解釋嗎？

他也呼籲國人，印度的變種Delta病毒株已出現在台灣，傳播力很強，大家要加倍小心防疫，同時繼續施壓這個不誠實的政府，儘速向美國購買輝瑞與莫德納疫苗。