高雄鳳山某大樓29日下午傳出有住戶確診，衛生局會同警方前往封樓並替住戶快篩。衛生局證實該訊息，但強調快篩陽性不代表確診，目前已清查並召回該大樓60戶、150多人進行PCR檢測，檢測結果預計今晚出爐，住戶也將分送至防疫旅館。

衛生局表示，釐清陽性個案的時序後，發現一些關聯性的存在，經警方協助，最後清查並召回該大樓60戶、150多人進行PCR檢測，檢測結果預計今晚出爐，住戶也將分送至防疫旅館。

衛生局也強調，快篩結果為陽性不代表確診，一切還是以中央疫情指揮中心公布的訊息為準。