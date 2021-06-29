花蓮莫德納疫苗，明起開放75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市、吉安鄉及玉里鎮長者較多，這3鄉鎮的民眾，則需撥打專線038227141＃540預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮莫德納疫苗接種地點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣府社會處實物銀行在北中南三區分別設置提供物資的領取點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

美國贈送250萬劑莫德納疫苗，花蓮配發23100劑，中央將分3梯次撥付，首批9800劑7月1日抵花後，花蓮縣衛生局將在7月3日替長者接種，明起各鎮市衛生所的電話與網站同步開放預約。另，北市夜市將「微解封」，縣長徐榛蔚不跟進，強調目前還在三級警戒，應跟進中央步調，「忍一時將會海闊天空」。

衛生局長朱家祥指出，花蓮配得首批莫德納疫苗9800劑將在7月1日抵達花蓮，7月3至5日開放75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者，明起至7月2日開放預約，若名額額滿，可在7月6日預約第2梯次的接種。

朱家祥說，預約方式有2種，指定接種時段者採電話預約，接受安排接種時段者採網路預約，各鄉鎮市衛生所的電話、網路明天8點準時開放，屆時再請民眾提供姓名、出生年月日、身分證字號、居住里別、欲接種日、手機號碼及電子郵件等基本資料。

由於花蓮市、吉安鄉及玉里鎮的長者較多，這3鄉鎮的民眾，則需撥打專線038227141＃540，6月30日至7月2日每天早上8點到下午4點開放預約，衛生局也針對這3鄉鎮市統計未接種長者人數，採每天、每場次接種名額分流人潮，避免群聚。

此外，花蓮AZ疫苗目前尚餘3800多劑，朱說，這些將預備給欲接種第2劑者、特殊團體及患者，不過長者若有意願接種，目前還是可以電洽各衛生所詢問。

花蓮今天依然零確診，迄今累計68例，目前剩下7人在醫院治療，防疫旅館尚有24人，因Delta變種病毒入侵台灣，縣長徐榛蔚不敢掉以輕心，除了呼籲有相關接觸史者務必前往快篩站篩檢，也不響應、跟進北市夜市「微解封」政策。

她強調，目前還在三級警戒，希望花蓮不要有任何破口產生，好不容易維持零確診，盼能持續穩定下來，因此還是跟著中央流行疫情指揮中心的步調，相信忍一時就會海闊天空。近期生活有困難者，可於特定時段到花蓮市社福館、鳳林鎮樂活會館及玉里鎮莊敬路8號領取實物銀行的物資。

另外，衛生局朱家祥今證實，花蓮確實有和秘魯祖孫搭乘同班飛機抵台者，不過一下飛機即進入桃園檢疫所，沒有入境花蓮，請民眾切勿恐慌。