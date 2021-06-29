Delta變種病毒來勢洶洶，各縣市首長紛紛呼籲入境普篩，未料中央屢次以入境篩檢有偽陰偽陽、集中檢疫所容量不足回應。新北市副市長劉和然表示，相信各縣市首長都是為了疫情好，提出入境普篩，而他也逐一回擊中央回應，並指出「既然7個國家可做2次PCR，其他各國也可以做」。

劉和然表示，除了縣市首長呼籲入境普篩，不少學者專家也都支持贊成，以色列、英國、新加坡、澳洲、日本等國都支持入境普篩，而且進行PCR篩檢2次，相信縣市首長參與都是為了疫情好，不會有搶功勞的問題。

劉和然表示，行政院長蘇貞昌27、28日連續2天回應入境普篩議題，稱一入境就篩檢很容易有偽陰偽陽的問題，但他回擊，市長強調的是一入境和解隔前各做一次PCR採檢，不是做快篩，做PCR採檢不會有偽陰偽陽的問題。

劉和然也說，院長稱入境只要居家隔離14天就夠，但市長強調的是入境和解隔前各做一次PCR採檢，入境者不管是住在集中檢疫所、防疫旅館都有14天居隔。

另外，衛福部長陳時中提到，入境者全住在集中檢疫所，量能會不夠，劉和然也回應，目前Delta病毒感染的國家已高達90幾國，市長希望的是入境者都要做PCR篩檢2次，至於7國做完住在集中檢疫所，另外的國家住在防疫旅館或自費集中檢疫所，這部分尊重中央規畫。

劉和然說，新北市提入境普篩是有所依據這次Delta病毒來的嚴峻，因此需採遇敵要從嚴，料敵從寬的策略，做好風險控管，順著部長的邏輯，既然7個國家可做2次PCR，其他各國也可以做。

他也指出，台灣入境人數從21日開始連續7天，人數加總才4264人，平均1天609位，而新北一天就可以處理7000位PCR採檢量能，這次疫情最大衝擊不僅有重症死亡，還有對經濟的衝擊，尤其庶民經濟受創最重，無法再承受入境管控沒控制好，因此誠懇呼籲中央落實2次篩檢，讓風險降低。