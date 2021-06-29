警方在嫌犯車中起出12包K他命等毒品。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在案發現場找到手榴彈造型的鞭炮。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在現場找到嫌犯施放的高空煙火盒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對情侶今（29日）晨3時許，騎車行經中山一路和新田路口的新崛江商圈時，1輛從旁飆過的自小客突然從車中丟出手榴彈造型的鞭炮，嚇壞情侶，滋事者隨後在500公尺外路邊又丟擲高空煙火；2嫌案發後先後落網，其中1嫌為毒品通緝犯，車中藏有12包毒品，嫌犯供稱一時好玩才丟鞭炮嚇人。

新興分局警方調查，今晨3時許，接獲一對情侶報案，指稱騎車行經中山路和新田路口時，身旁有1輛自小客經過，車上的人丟出一顆疑似爆裂物的東西，現場白霧瀰漫，警方不敢大意，派線上警網趕赴現場，結果發現是手榴彈造型的鞭炮；警方隨後又在中山路和民生路口，發現施放過的高空煙火盒。

警方懷疑滋事者因疫情期間關太久，刻意惡作劇，調閱監視器以車追人；上午10時許，循線逮獲駕車的22歲童姓男子，並發現童嫌為毒品通緝犯，下午2時30分許，施放鞭炮的李姓男子自知法網難逃，自行投案，警方在車中搜出12包K他命及少許安非他命毒品等物。

2嫌供稱，因疫情期間過於無聊，抱持好玩的心態，才當街施放煙火和鞭炮，訊後被依違反社會秩序維護法移送裁處；童嫌另因毒品通緝被解送歸案，李嫌則被依毒品危害防制條例罪移送法辦。

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