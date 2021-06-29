人民苦等疫情好轉 蔡英文「2大主題」發表談話

國內疫情嚴峻之際，台美TIFA對話30日將舉行，蔡英文總統今天發表公開談話表示，這次對話有一項重要議程，就是簡化疫苗等醫療的物資的進出口程序，這些實質合作對我們現階段的疫情控制將會帶來重要的助力，她已請談判團隊務必全力以赴。

蔡英文表示，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）在睽違五年之後，明天就要召開會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，過去幾年來，我們全力推動經濟結構轉型，也展開解決困難貿易問題，走向世界的決心，台美雙方都認為，現在就是TIFA向前邁進的時刻。

她說，TIFA是台美經貿對話跟協商的平台，有了這個平台的啟動，才能夠系統性地進行經貿的對話，以及處理雙邊的經貿議題，對於未來台美經貿關係的深化有高度的重要性，討論的議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎。

蔡英文表示，在這場會談中，我們會將台美雙邊貿易的議題做一個總整理，把過去累積的議題，以及當前因應國際新局勢的貿易議題逐一拿出來討論，共同建構起台美雙方處理相關議題的架構和程序，讓雙邊的貿易議題，以及台美共同面對的全球議題的討論，能夠有節奏的推進。

她也透露，明天將召開的會議，我們有一項重要的議程，就是簡化疫苗等醫療的物資的進出口程序，這些實質合作對我們現階段的疫情控制將會帶來重要的助力，她已經請我們的談判團隊務必全力以赴。

蔡英文強調，這幾年印太地區的和平繁榮發展是區域內所有國家共同的目標，台灣的疫情得到控制，就能夠為印太地區的和平繁榮多一分貢獻，這個對話平台對於我們跟可信賴的夥伴共同面對及解決問題，並且推動雙邊區域以及全球的貿易進程，無疑是一個重要的一步，她要請國人給我們努力不懈的外交經貿團隊最大的鼓勵和支持。

以下為蔡英文談話全文：

從近日的確診人數看來，疫情有下降的趨勢，不過因為傳染力強、致死率高的Delta變異株侵入屏東枋山，因此我要拜託大家仍然要提高警覺，不可以大意。

我們已經加強邊境管理，也會跟各縣市政府持續合作。昨天，苗栗前進指揮所已經完成任務、宣布解編。

屏東、雙北市的部分，我們也正密切合作，希望能透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打，多管齊下，讓確診人數持續下降。我要拜託大家也務必要配合指揮中心的指引，我們一起努力讓台灣早日走出疫情陰霾。

今天也有一個消息要跟大家分享。就是台美「貿易暨投資架構協定」，也就是TIFA，在睽違5年之後，明天就要召開會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。

過去幾年來，我們全力推動經濟結構轉型，也展現解決困難貿易問題、走向世界的決心，台美雙方都認為，現在，就是TIFA向前邁進的時刻。

TIFA是台美經貿機制化對話與協商的平台；有了這個平台的啟動，才能系統性的進行經貿對話，以及處理雙邊的經貿議題，對於未來台美經貿關係的深化，有高度重要性。

我們在TIFA當中，討論的任何實質議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎。

在TIFA會談中，我們會將台美雙邊貿易的議題，做一個總整理。把過去累積的議題、以及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，共同建構起台美雙方處理相關議題的架構、原則和程序；讓雙邊的貿易議題，以及台美共同面對的全球議題的討論，能夠有結構、有節奏的推進。

明天將展開的TIFA會談，我們有一項重要議程，是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序。這些實質合作，對我們現階段的疫情控制，將會帶來重要的助力。我已經請談判團隊務必全力以赴。

這幾年，印太地區的和平繁榮發展，是區域內所有國家共同的目標。台灣的疫情得到控制，經濟波動減少，就能夠為印太地區的和平繁榮多一分貢獻。

因此，啟動TIFA這個對話平台，跟可信賴的夥伴，共同面對及解決問題，並且推動雙邊、區域及全球的貿易進程，無疑是重要的一步。我要請國人給我們努力不懈的外交、經貿團隊，最大的鼓勵和支持。

最後有些心裡話，想跟大家分享。

前幾天枋山因為疫情，影響了芒果的銷售。不過因為農委會協助產銷、民眾的熱心購買，短短兩天就解決了芒果退訂的問題。在這裡，我要為我的家鄉，向熱心伸出援手的好朋友們，致上最深的感謝。

在疫情當中，我們也看到很多朋友，為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，在網路上幫助小店家宣傳外賣資訊，用自己的力量，來支援前線。

這些努力，都是台灣社會當中，善良敦厚、溫暖動人的一面。謝謝這段期間每一位付出的台灣人，因為有你們，台灣才能在每一次挑戰當中，展現韌性、度過困難。謝謝大家。