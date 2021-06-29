台中市政府警察局為強化交通事故防制，於6月21日至27日實施為期一周機動測照大執法專案。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局為強化交通事故防制，於6月21日至27日實施為期一周機動測照大執法專案，針對轄內肇事熱點加強機動測速照相取締，共取締超速違規1萬6458件。

台中市警察局交通大隊統計，大執法期間全般交通事故發生899件、死亡1人、受傷532人、A3事故發生467件，較前一周全般事故減少26％311件、死亡減少75％3人、受傷減少34％269人、A3事故減少19％113件，顯示大執法專案已見成效。

交通大隊大隊長陳松寅說，警方執行移動式測照勤務目的並非以取締案件為首要目標，而是期望透過執法手段，教育駕駛人養成遵守速限的習慣，進而達到防制事故的目的。

執勤時均要求同仁開啟警示燈，提高見警率，執行測速地點前方亦會擺設警52測速取締標誌提醒民眾，另外「違反道路交通管理處罰條例統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第11款雖規定超過速限未達10公里得實施勸導，仍請駕駛人遵守速限行駛。

交通大隊提醒最近天氣不穩定，下雨天行車視線不佳，加上路面濕滑，如遇突發事故需要較長的反應時間及反應距離，建議用路人減速慢行，降低事故發生機率及傷亡程度。

台市交通大隊表示為維護交通安全，專案結束後仍會維持一定執法強度，針對轄內事故熱點不定時及不定點強化機動測照，提醒駕駛人切勿有僥倖心態而有違規行為，安全行車才是回家唯一的路。