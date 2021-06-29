政府3+11嚴重錯誤的政策導致國境失守，本土疫情連環爆發，加上購買疫苗不足，到貨量少得可憐，疫苗瞬間變得「奇貨可居」，讓民眾生命遭受威脅，立委傅崑萁今天痛批，從好心肝、禾馨診所、飛特立航空，到近日連環爆出部分人士非造冊對象卻已施打，政府自己製造了疫苗之亂，還好意思獵巫，指責別人偷打，根本就是黑箱國家。

傅崐萁表示，身為中華民國國民，目前除了12歲以下尚無國際疫苗研發外，在全世界所有國家的人民都有權利可以接種疫苗，各國也全力推動來確保人民生命的安全，這也是我國憲法第15條所明文規定保障的人民生存權。

反觀其他國家有預先為人民規劃布署的國家，有充足的疫苗，為鼓勵民眾踴躍施打疫苗，美國以抽2800萬美金大樂透獎金、送優惠券，日本送消費券，澳洲及香港抽機票，大陸送現金及民生物資！就是為了盡可能讓所有民眾都能接種到疫苗，來阻絕病毒的傳播。若台灣疫苗充足，人人可打，也必須要打，何必搶打！偷打！或所謂特權打。

傅崐萁說，台灣3+11嚴重錯誤的政策導致國境失守，本土疫情連環爆發，加上購買疫苗不足，到貨量少得可憐，疫苗瞬間變得「奇貨可居」，生命遭受威脅不分權貴或是庶民，為了保命而搶打，這是人類求生存的本性。

他同時也表示，執政黨在立法院利用暴力多數，否決了購買4000萬劑以上WHO認可的疫苗，也否決了公布第二類中央政府官員施打疫苗的權貴名單， 選擇以傲慢的權力黑箱，遮蔽陽光讓人民無法知道事實的真相。

中央以「個資」為由不得公布的施打名單，現在竟由地方綠營民代、不知名消息來源進行爆料，輔以網軍進行獵巫。其實不論是台北市或是全國各縣市，所有施打疫苗的人員名單，行政院都有，但政府卻遺憾的是用鬥爭式選擇性的公布，何不光明正大的全攤開讓民眾看清楚。

傅崐萁說，政府作為令人懷疑執政黨挾執政資源進行政治鬥爭?轉移國門失守的人禍、轉移防疫部署不力的過失及轉移疫苗嚴重不足的焦點。隨著全國三級警戒不斷延長，如今又面臨印度變種病毒(DELTA)已入侵台灣，基層百姓除了要承受生計的衝擊，更要面對自己與家人生命安全的威脅。

最後他強調，中央對於疫苗採購政策的錯誤與消極，才應該要承擔起責任，而不是放任綠營民代、網軍到處獵巫、攻擊政敵以謀取政治利益、甩鍋卸責。與其爆料施打名單給特定民代來攻擊政敵，呼籲行政院應主動公布所有施打疫苗的「黨政商權貴要員」名單，公開透明讓全國民眾公評。