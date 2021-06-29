疫情三級警戒讓許多人生活陷入困境，1名女網友在臉書發文，表示她想到父母生計受到疫情影響，還有貸款還沒還清，就準備1個紅包給爸爸，可是爸爸推拖許久，才勉為其難收下，讓她感慨，讀書的時候跟爸媽拿錢覺得理所當然，如今父母卻捨不得兒女吃苦，不敢拿小孩的錢。貼文引起網友共鳴：「我眼眶濕了」。

原PO貼文有洋蔥。（圖／翻攝自臉書社團爆怨2公社）

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己結婚後住在雲林西螺，在台中上班的爸爸，日前上班之前跟她約好，要順路拿一些荔枝給她，結果當天父親特地起了個大早，在清晨冒著雨採她愛吃的竹筍，跟荔枝一起送到她家。

原PO此時突然想到，過去媽媽曾跑去貸款借錢給小阿姨，對方說好會連利息一起還，但最後沒還錢，重擔就壓在爸媽身上，但經營美容工作室的媽媽，防疫期間停業完全沒有收入，也不願開口，害怕成為兒女負擔。

原PO於是拿了幾千元放進紅包袋，趁爸爸來時拿給他，可是爸爸擔心她的生計受到影響不斷推卻，直到她說「我自己有存一些，這些不會影響我生活的！」父親才勉強收下，隨後聽到爸爸說：「媽媽現在真的完全沒收入」，讓她心疼感嘆「以前讀書時跟爸媽要錢這麼理所當然，現在父母拿我們的錢卻要這麼小心翼翼、有所顧忌」。

網友看到貼文都紅了眼眶，紛紛留言：「眼眶濕了」、「我爸媽也都捨不得拿我們這些孩子的錢，深怕我們會吃苦」、「如果爸媽開口，我們拿給他的時候，（就）覺得理所當然，但是不開口，我們拿給他們的時候，心裡卻反而心酸」、「真是貼心的女兒，妳爸爸沒有白疼你，還特地繞路拿東西給妳，感動」。