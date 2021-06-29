香港女星羅慧娟早年演過台視《末代皇孫》、無綫電視台《書劍恩仇錄》，1997年她透過「向太」陳嵐與新加坡股票大亨劉志敏結識相戀，進而步入禮堂。2012年6月30日羅惠娟因罹患胰臟癌病逝，享年46歲，她過世9年，劉志敏年年在她忌日前登報悼念，今年也不例外，可見夫妻倆生死不渝動人感情。

羅惠娟1983年參加港姐選拔出道，其哥哥是前無綫電視藝人羅偉平，羅惠娟第一部演出的作品便是《書劍恩仇錄》，1989年她演出《蓋世豪俠》和周星馳傳出假戲真做，但周星馳隨後拍《逃學威龍2》與朱茵相戀，羅惠娟便退出，使「周星馳」3字一直都是羅惠娟受訪抗拒談論的話題，甚至揚言：「我死都不會承認與他交往過。」

劉志敏今年依舊在羅惠娟忌日前夕登報懷念妻子。（圖／取自《on.cc東網》）

在向太的介紹下，羅惠娟1997年與股票大亨劉志敏開始交往，2008年結婚，男方一路陪女方挺過耳病、憂鬱症、胰臟癌等病魔，夫妻倆感情始終堅定，在羅惠娟過世後，劉志敏更年年登報懷念愛妻。據《東網》報導，劉志敏今年在悼念文寫下：「劉羅慧娟，九年了，我們仍然懷念你，我們永遠愛你」，並加上老婆生前最愛的聖經詩句。

羅慧娟過去否認曾和周星馳交往。（圖／中時資料照片）

劉志敏曾表示，未來希望能跟羅惠娟合葬，兩人可以生死相依。羅惠娟生前好友張衛健早年上節目也透露，羅惠娟癌末時態度依舊樂觀善良，兩人見面時還不忌諱的聊起遺囑分配，「我像是聽她在講開心的事，她也好像早忘了生命只剩幾個月」，羅惠娟還詢問老公：「我可不可以把假髮拿下來？」劉志敏則回：「這是你的好朋友，別說假髮，你脫光光給他們看也可以！」夫妻倆對生命豁達的態度，令張衛健當時說「打從心底由衷佩服」。