47歲前台北市議員童仲彥（阿童）近日和成人頻道SWAG合作，拍攝首部限制級影片，還應景的融入防疫元素，消息一出震撼社會大眾。知名美女兩性作家欣西亞表示，本來以為童仲彥只是開玩笑，看到劇照後嚇一大跳，並透露看完的跨下反應。

欣西亞27日在臉書粉專發文，她說童仲彥成功詮釋「有夢最美 希望相隨」認為有夢想去追尋挺好的，只是她看完劇照，從女性的角度分析，斷言「他的TA絕對不是鎖定女性市場，因為看了並沒有春心蕩漾，胯下也冷靜不high，所以大膽推論是for男性市場看的」欣西亞好奇詢問男網友，看完有沒有起生理反應？

此貼文PO出後，掀起廣大的熱議，女網友紛紛認同：「我還在想是不是真的本尊呢」、「我看了一直笑耶，sorry」、「很不行，根本完全解High…應該是給男生滿足幻想的無誤」還有女網友暗酸：「感覺是～妳再不叫我拳頭就要落下來…」；至於男網友的看法，有人認為：「看鳥不起負責的臉就想笑軟桿了！怎麼還會有感覺」、「被議員耽誤的男優」、「可以前往日本，台灣比較沒市場」。

童仲彥突破自我拍暗黑片，讓他就讀的樹德科大人類性學研究所感到震驚又惋惜，28日發聲明表示教學目標是提供正確的性知識和性態度，以及客觀的論述和研究能力，並將所學貢獻給社會，考量台灣成人產業尚未合法，不希望學生冒然試法，容易造成負面的社會觀感。

對此，童仲彥在臉書粉專貼出一些相關文章，提出自身論點：「學術的價值在於理性討論，而不是『跟我的理念不合』就不行，在學校我是好學生，所以『溝通』過程我很客氣，但不忘做了一切建議及自保蒐證，若要主動引戰，說起公平正義，我沒有一磚一瓦，但一分一毫不讓。」強調若被退學，將會拿出所有校規、法律和釋憲文正面迎擊。