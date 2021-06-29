台股29日開高震盪收連七紅，指數並再創新高，雖然外資由買轉賣，且偏匯出資金，但出口商月底加季底拋匯出籠，支撐新台幣升勢，上演股匯雙揚，終場收在27.908元兌1美元，升值0.2分，台北外匯經紀公司成交量8.85億美元。

外匯交易員指出，美股漲跌互見，科技股走高帶動台股續漲，雖然隨後又回到平盤上下震盪，終場仍小漲7點，已連續七個交易日收紅，指數突破4月底的高點，來到17598點的新高，激勵新台幣走揚。但外資終結連四買，轉為賣超台股新台幣146億元，且進場買匯偏匯出，壓抑新台幣升勢，出口商月底加季底拋匯作帳需求出籠，提供新台幣支撐。

外匯交易員認為，外資在台股買賣交錯，量能相對保守，反應在匯市有進有出，新台幣也偏震盪，一下升一下貶，後續關注美國非農就業數據表現，決定外資動向。尤其30日出口商月底加季底最後一個交易日過後，拋匯作帳需求若退場，新台幣升貶將回到由外資主導，短線若外資偏匯出，不排除新台幣可能再貶回28元價位。