台北市長柯文哲表示，我們是用數字管理的政府，會用Google Map看，以5天為單位監看，看點的變化觀察哪裡是熱區。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市夜市今起「微解封」4分之1攤位可先復業，但龍山寺地下街商圈被告知必須經過會勘後才能復業，讓龍山寺地下街自治會長洪文和相當錯愕，台北市長柯文哲表示，我們是用數字管理的政府，會用Google Map看，以5天為單位監看，看點的變化觀察哪裡是熱區。

柯文哲指出，北市還是要考量如何讓老百姓可以存活，現在停業已達45天，達到極限，作為政府要在防疫跟經濟間取得平衡，我們還是會用數字管理，太熱區還是會管制、採申請制，安全的、不要拿下口罩就可以經營的民生產業，降載先出。

被問到陸續有夜市復業，但有哪些項目可以營業？柯文哲說，就科學上來說，新冠肺炎傳染還是飛沫，脫下口罩吃飯、講話才會危險，只要不群聚沒有更高的危險。

柯文哲強調，我們這些領薪水的，要考慮到那些沒有工作、就沒有飯吃的那批人，我的態度是南萬華是疫情比較嚴重的地區，要比較謹慎，會請自治會跟市場處申請，還要看疫調結果，以不用拿下口罩交易的優先，餐飲也只能外帶，不准內用。