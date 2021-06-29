俗話說，相愛容易相處難，想一眼就相中能走一輩子的伴侶，除了培養敏銳的眼光，更要靠緣分！搜狐網命理專欄點名，金牛座、天秤座、射手座、雙魚座的人到了7月將會桃花朵朵開，可望喜獲良緣，遇到此生的真愛。

▍1.金牛座

到了適婚年齡，不少人會透過相親來認識對象，因此金牛座在7月會很積極地去相親，希望能遇到欣賞自己的有緣人，他們也會因此找到志同道合的另一半。在每一次的相親中，他們都會用心做好完善的準備，只要以真誠的心與人相處，就能幸運邂逅真愛。

▍2.天秤座

天秤座在7月的桃花運很旺，因為他們為人真誠善良，很懂得為別人著想，有時寧願委屈自己，也不想讓別人受害，他們對誰都很好，一直都扮演著付出的角色。因此在感情中，他們也會細心照顧另一半，貼心的特質讓天秤座在婚戀市場中總是很受歡迎。

▍3.射手座

對於已經結束的感情，很多人都會選擇遺忘，不想再跟前任有任何關係，但射手座屬於比較念舊的人。在7月，射手座會去挽回舊愛，他們將會從頭開始追求對方，時不時送上精心準備的禮物，或者製造浪漫的約會，只希望能跟對方重新找回幸福，雖然過程艱難，但結局卻會相當美滿。

▍4.雙魚座

雙魚座本身是極有才華的人，桃花運一直都很旺，光靠著滿滿優點就能夠吸引不少異性喜歡，甚至都不需要付出太多，也能追到心儀的對象，而雙魚座自己也對此充滿自信。雖然他們平時看似漫不經心，其實他們都會在私下努力提升自我。在7月，雙魚座會憑藉自己的魅力，贏得一份美好的愛情。