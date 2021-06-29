在公路總局第五區養護工程處多年努力復育下，台18線有許多螢火蟲微棲地。（公路總局第五區養護工程處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公路總局第五區養護工程處近幾年透過型框工法，間接營造出螢火蟲微棲地。（公路總局第五區養護工程處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公路總局第五區養護工程處近幾年透過型框工法，間接營造出螢火蟲微棲地。（公路總局第五區養護工程處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

路總局第五區養護工程處近幾年透過型框工法，間接營造出螢火蟲微棲地。（公路總局第五區養護工程處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公路總局第五區養護工程處近幾年透過型框工法，間接營造出螢火蟲微棲地，在阿里山公路台18線多處路段成功復育出螢火蟲家族，現一年到頭都看得到螢光閃閃，日前第五區養護工程處把多年保育成果拍成微電影《四季螢光》，進軍3大國際影展榮獲14個獎項，讓世界看到台灣工程單位為生態的努力。

《四季螢光》微電影參加第55屆美國全球電影競賽，榮獲「公共服務類」、「自然環境野生動物類」、「音效剪輯混音類」、「攝影錄像類」、「紀錄短片類」、「電影攝影類」及「剪輯類」等7獎項卓越獎，並且獲得此項電影競賽「人道主義獎」殊榮，另在第55屆美國最佳短片競賽影展中獲「自然野生動物環境類」、「剪輯類」、「觀眾影響力類」、「紀錄短片類」及「公共服務節目類」等5獎項。

至於最新公布的第54屆休士頓影展得獎名單裡，也看到《四季螢光》在眾多參加參展影片中，獲紀錄片類白金獎殊榮，第五區養護工程處養護科長黃秋揚說，得獎是對公路局致力自然環境生態及物種保育的肯定，後續將持續推動棲地營造及動植物保育，創造生態、永續的景觀公路。

黃秋揚說，當初是發現以型框工法施作的邊坡工程一帶螢火蟲特別多，仔細一看才知道以混凝土和鋼筋等打造的連續框因為有原生植物、鄰近水源，竟成了螢火蟲的微棲地，於是日後在適合路段或邊坡，五工處都會採型框工法施工，久而久之就復育出一區又一區的螢火蟲棲地。

在五工處的努力下，台18沿線不只有夏螢，冬天螢火蟲不少，黃秋揚透露，像

78.3K附近因螢火蟲數量特別多，當地的民宿業者甚至當成賞螢景點，特地帶遊客去賞螢，因有感多年復育有成，2019年五工處特別委請專業單位，花了1年多時間拍紀錄片，現保育影片《四季螢光》獲14項國際影展獎項，是對工程單位的肯定。