友訊(2332)宣布，於MWC世界行動通訊大會中，針對企業、居家市場分別祭出一系列新品，針對企業，友訊發表最新5G企業專網創新技術，透過友訊的5G企業專網技術，蒐集並即時上傳設備生產數據，進而提升企業產能及作業效率，另外，對於家庭市場則端出一系列智慧家庭解決方案，友訊運用5G 、AI人工智慧、Wi-Fi 6等技術，用更經濟實惠的方式，讓民眾部署超高速寬頻連網。

企業面臨COVID-19疫情衝擊、極需數位轉型時，友訊可為各類型企業客製化打造核心IoT設備連網環境。在工業X.0時代，工業數位化正逐漸蓬勃發展，透過友訊的5G企業專網技術，蒐集並即時上傳設備生產數據，進而提升企業產能及作業效率。在今年的MWC線上展覽中，友訊展示5G企業專網的系列產品，包含專為資料中心打造的智慧網管交換器，以及監控網路攝影機、無線基地台等。

與傳統固網的昂貴建置成本、不易管理相比，友訊運用5G固定無線存取網路(FWA)，提供安全、可靠的5G連網環境。友訊 5G企業專網可針對特定商業需求，為企業量身訂做、部署大規模IoT物聯網環境，設備可透過高頻寬、低延遲的5G高速連網，讓企業更迅速、便利地管理其設備。

面對疫情帶動的居家需求，友訊全新5G/LTE戶外CPE機種DWP-1010，提供Gigabit等級的超快網速，支援多人、多設備同時連網，其堅固耐用的外型和可彈性安裝特性，讓用戶便利地架設，提供最佳5G網路，適合在居家或企業情境使用。另外，而即將推出的AI Mesh系列智慧無線路由器，採用最新的WiFi6技術，可根據家庭坪數及網路使用需求自由搭配擴充，輕鬆建構高速Mesh無縫連網環境，其內建強大的AI智慧功能，透過AI功能優化家中WiFi連網，可自動偵測與監控網路使用狀況，提供用戶最佳化的網路效能。