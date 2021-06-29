台灣微軟與開發金(2883)共同宣布，開發金控領先金融同業導入微軟雲端解決方案，將以雲端創新技術，強化員工競爭力，提供客戶一致性的金融服務體驗，為台灣金融產業創下全新里程碑。開發金控不僅是台灣首家運用微軟雲端數位轉型的上市民營金融機構，藉由此次強強聯手，更將協助開發金控有效整合各子公司資訊系統，強化雲端基礎架構，加速數位轉型腳步。

開發金控總經理龐德明（Steve Bertamini）說：「開發金控與微軟的策略合作，將有助於開發金控執行公司所制訂的 ABCDE 發展策略，當中即涵蓋加速數位躍升（accelerate digital），並以客戶為中心，創造更佳的客戶體驗。」

台灣微軟總經理孫基康說：「疫情期間，許多金融業者運用雲端平台達到創新轉型，強化企業的彈性與敏捷，以面對未來的不確定性。開發金控為台灣微軟首位採用雲端基礎建設部署完整數位化架構的金融夥伴，啟動多元數位轉型策略。我們期待與開發金控以雲端科技，共同開啟金融產業轉型全新篇章。」

針對數位轉型課題，開發金控資訊長楊偉強解釋，金融服務邁向數位轉型，與客戶及外部生態圈提供全數位線上服務，必須仰賴雲端架構及軟體支援，開發金控旗下有銀行、證券、壽險、私募股權投資和資產管理等多元系統與金融產品，複雜度極高，而各子公司又有不同的客戶資料保護及資安需求，標準較其他行業為高；開發金控需要像微軟Azure既優質及安全的雲端平台和技術，協助集團各子公司建構私有雲的基礎架構，安全地進行系統整合與資料運用管理，加速數位轉型，讓集團綜效最大化。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥則說：「隨著消費者與企業對金融服務需求的改變，金融業者需要更積極構思全新商業模式，而上雲便成為在金融創新的關鍵。微軟宣布在台灣設立Azure資料中心，展現我們支援台灣產業在本地雲端部署的決心，並完全符合政府及產業的相關法規遵循。開發金控以 Azure 規畫短、中、長期雲端架構，對內提升員工數位技能，對外強化客戶服務與夥伴業務開發，以超前部署的前瞻思維，創造金融產業數位轉型新標竿。」