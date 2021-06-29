信義房屋針對官網使用者進行2021第三季購屋意向調查，此次調查恰逢疫情管制期間，看跌房價比例為47%，較前季增加11個百分點，不過相較於金融海嘯、奢侈稅、房地合一稅與去年疫情剛發酵時，看跌房價比例都超過65%來看，此次買方心態雖轉偏保守，但還不至於對房市感到悲觀的水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計包括金融海嘯、奢侈稅、房地合一1.0與兩波疫情等房市5大黑天鵝，2008年的金融海嘯與2015年的房地合一稅，當時調查看跌房市比例高達74%與75%，每10個人就有超過7個人看跌房價，反映到市場上的確房價就出現一波修正，不過本季調查時間適逢疫情爆發當下，看跌房價比例較前季增加11個百分點，面對這麼大的市場利空，但看壞未來房價也僅約47%，市場情緒從先前的樂觀轉趨保險，但還不到悲觀的時候。

此次調查看壞房價的比例，由上一季的36%增加到47%，看漲的比例從27%下滑到18%，過去重大的突發性單一事件，都會造成當季看壞的比例大增，不過若是事件能夠受控淡化，又會回到之前的正常水準。

至於詢問受訪者何時會重新開始看屋購屋，38%表示受疫情影響有限，持續看屋中，22%表示三級管制解除後，7%則表示確診人數降低後，另外也有18%回答不清楚，僅15%選擇打完疫苗更安全之後再重新看屋。

另外此波疫情嚴重衝擊內需產業，調查受訪者購屋預算部分，有35%表示不受疫情影響，有28%則表示略受影響，受影響的約19%，還有18%則表示大受影響。

曾敬德表示，去年第一季本土疫情初次爆發且台股重挫時，有高達67%民眾看跌房價，不過當前看跌房價比較約47%，反應現階段民眾的購屋信心仍偏中性，若疫情狀況能夠逐漸受控，市場交易狀況也可望逐漸恢復穩定。