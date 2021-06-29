中鋼集團中鴻(2014)受惠第二季以來持續漲價，帶動營收持續比上季增長，獲利亦續增；自結4月每股淨利0.4元，5月每股淨利0.48元；因6月產品報價大漲逾8%，可望帶動6月營收獲利再向上，整體第二季獲利持續比上季增長。

中鴻上半年報價逐月調升，4月營收40.12億元，自結單月淨利5.74億元，每股淨利0.4元；5月營收45.51億元，月增13.45%、年增94.8%，加上漲價效應，自結5月淨利6.88億元，每股淨利0.48元；受惠6月報價續揚，且銷量持穩在18萬噸，法人初估6月營收有望再較上月成長8~9%，達49億元，改寫2008年第四季以來高，並挹注本季營收攀高，獲利亦可望比上季更佳。

中鴻受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。前5月每股淨利已逾2元，約2.06元。

展望第二季，隨著營收持續增長，獲利同步再向上，4月加5月每股淨利約為0.88元，6月獲利估在高檔，第二季獲利比第一季成長可期。

中鴻第一季鋼價連續三個月調升且出貨續旺，單季營收108.3億元，年增約7.24%；受惠鋼價上漲，毛利率勁揚至17.99%，明顯優於去年同期的2.8%；營業淨利17.35億元，歸屬於母公司業主淨利17億元，每股盈餘1.18元，較2020年全年的0.37元倍數成長，比去年第一季的低谷轉盈。

中鴻開出7月份盤價，雖母公司中鋼為穩定物價而開出平盤，中鴻則是微漲，雖漲勢趨緩，展望下半年鋼市並不看淡。

中鋼、中鴻看鋼鐵下半年市況仍樂觀，下半年在銷售持穩以及售價仍是穩中求漲帶動，整體下半年營運可望仍在高檔水準，法人估中鴻全年EPS逾4.5元，有機會挑戰5元新高。