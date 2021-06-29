29日韓國政府表示，計畫到2030年時，將海運產業營收增加一倍，同時，也會幫助韓國海運增加競爭力以擺脫疫情帶來的衝擊。

根據韓國政府數據，航運業2030年營收目標值為70兆韓元，約618億美元，比2021年可能達到的40兆韓元預估值還要大增75%。

在韓國政府支持下，到2030年，當地業者將有150萬個20英尺標準貨櫃（TEU），比 2020 年時估計的78萬還要多增近一倍。

2015年，韓國海運業者營收一度高達39兆韓元，不過，隨著曾是世界第7大海運業者韓進海運（Hanjin Shipping）倒閉，也嚴重衝擊韓國海運業界。之後，由於年營業額屢屢減少，2016年更只剩下29 萬億韓元，韓進海運於2017年初破產。

韓國政府表示，在2018年公佈5年振興計畫中，韓國的海運業一直穩步復甦，同時韓國最大現代商船（HMM）2020年也有獲利。

韓國政府指出，疫情期間海運業者在海外面臨更多競爭。韓國誓言要集資至多30億美元，幫助自己海運業者擴大船隊規模。

同時，韓國還將幫助韓企開發最新海洋技術，包括自動駕駛船隻與自動化港口等。另外，還有幫助HMM購入12艘新的貨櫃輪。在環保方面，韓國政府計畫到2031年前，將投資約2540億韓元，用來開發碳中和船隻。