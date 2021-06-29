今年74歲的日本婦人筧千佐子，被控毒殺丈夫與男伴等4人，造成其中3人死亡，此案歷經一審、二審都被判死刑，被告方面提出上訴；日本最高法院今天駁回上訴，死刑定讞。

筧千佐子被控2007年到2013年間，先後讓4名高齡丈夫或同居人喝下氰化物，造成其中3人死亡，被日本媒體稱為「黑寡婦」。

日本MBS電視台報導，2017年11月京都地方法院一審依檢方求刑，判處筧千佐子死刑；2019年5月大阪高等法院二審維持死刑判決。

筧千佐子方面提出上訴，今年6月8日最高法院開庭審理此案時，被告律師指筧千佐子因為失智症惡化，無法理解目前的審判，主張停止審理與無罪；不過檢方則認定筧千佐子具有完全責任能力。

日本放送協會（NHK）報導，最高法院第3小法庭審判長宮崎裕子今天表示，筧千佐子利用婚友社陸續認識多名高齡被害人，並讓這些信賴她的人喝下氰化物，是具有計畫性、強烈殺意的冷酷犯案。

宮崎裕子宣判駁回上訴，筧千佐子死刑定讞。