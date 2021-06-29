國家衛生研究院將在苗栗園區興建疫苗二廠，最快三年半能落成，屆時國內將開闢mRNA疫苗產線，作為戰備疫苗使用。同時國衛院目前也在積極盤點民間量產mRNA疫苗的能力，一旦與國外藥廠談妥代工生產合約，最快三到六個月後就能年產三至五億劑新冠疫苗。

國衛院表示，爭取mRNA疫苗在國內代工與建立疫苗二廠自主生產mRNA疫苗為兩件事，目前朝向雙管道並行發展，我國駐外單位已開始接洽業者授權在台生產，以美國優先展開接洽，以國衛院的立場而言，當然希望談判進度越快越好。

國衛院指出，目前正在盤點國內有多少業者具備生產mRNA疫苗的能力，目前已鎖定數家生物製劑業者合作，打算籌組mRNA疫苗量產國家隊，待敲定合約後經第一期三至六個月的整備，可年產三至五億劑疫苗，若進一步籌備六到九個月後，年產量可望上看十億劑。

國衛院說，若能順利爭取到原廠代工，可藉由國內業者取得mRNA疫苗製造、生產、冷鏈、存放等寶貴經驗，接著就能進一步自主研發國產的mRNA疫苗，有了數年的經驗累積，就可以開始研究如何避開已上市的mRNA疫苗技術專利，開發出屬於台灣自有的mRNA疫苗。

雖然國衛院有如此美好的mRNA疫苗規劃，但仍然需要數年的時間進行研究，國衛院表示，正常來說開發一支疫苗需要七到十年的時間，因此台灣的mRNA疫苗要從零到有，仍然還有很長的一段路要走。