全家便利店攜手iKala推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，主攻臉書（Facebook）直播銷售通路，結合金流、物流、AI接單系統、AI客群分層、零成本直播銷售等功能，搶攻社群直播電商商機，也預估帶動包裹件數將會成長2成、未來3年也將瞄準東南亞跨境物流商機。

全家便利店指出，iKala經營東南亞電商多年，這次與其合作頗具優勢，賣家可運用全家線下3800多個據點、24小時寄送；其次還可以階段性提供多元金流服務，全溫層物流配送；透過AI接單、分層管理系統，賣家可更精準區分忠實客戶、潛在客戶與一般客戶和流失掉的客戶等，將更精準行銷、提升效率。

全家便利店指出，未來還會繼續擴增功能，預計第３季還會擴增買家線上支付、貨件宅配到府及冷凍商品寄件服務等

全家表示，經濟部統計受到新冠肺炎疫情影響，網購飆速成長營業額年增近3成；KPMG報告顯示，全球直播電商今年整體規模預估突破6兆元，顯示線上體驗和即時互動性的直播電商正在高速發展，瞄準後電商時代來臨，直播電商可望迎來高成長動能。

全家預期，與iKala合作推出「Shoplus商店家」，將帶動整個EC包裹長2成，展望未來3年也將瞄準東南亞跨境物流商機，進而建構服務電商產業生態圈。