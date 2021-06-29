新竹市議員李妍慧（左二）結合民間資源，發起「愛心筆電助學計畫」，29日捐出首批愛心筆電予茄苳國小。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

因疫情影響，全國已停課1個半月，所有學生需以遠距上課，弱勢家庭數位落差大，缺乏手機、電腦或連線設備，無法順利上課，新竹市議員李妍慧結合民間資源，發起「愛心筆電助學計畫」，29日捐出首批愛心筆電予茄苳與大庄國小各10台，讓弱勢孩子暑假學習不斷線。

李妍慧表示，防疫生活已經變成日常，線上教育跟遠距教學未來應用會越來越頻繁多元，但許多弱勢孩子家裡沒有平板或筆電，設備上的數位落差將造成學習上的鴻溝，甚至影響一輩子的生涯發展。

因此她結合民間資源勤樺資訊等，發起「愛心筆電助學計畫」，收購坊間二手筆電，每台根據不同情形做硬體升級、加裝記憶體跟軟體，維修到可以直接讓孩子輕鬆連上網的狀態，整批整理好之後，今天分送茄冬跟大庄國小，由校方分給需要的孩子帶回家使用。

李妍慧說，很多二手筆電其實功能還好好的，只是速度慢了點，維修與升級之後拿來上網上課綽綽有餘，給需要的孩子使用，也讓筆電重獲新生，這樣做很環保也很有意義，歡迎各界共襄盛舉。

茄苳國小校長謝佳曄表示，茄苳國小雖然就在園區後山，有近1／3孩子家長屬於高科技業，但依舊有住在附近相對偏遠的學生，學校的學生家庭背景分布呈現M型化，這是校方在安排課程資源時比較困難的地方。

這些弱勢的孩子家中沒有電腦或筆電，只能依靠父母的手機上課，所以不是必須跟著父母出門工作才能上課，就是要等父母工作之餘才能使用手機，無法即時同步參與線上課程，學校老師只能把上課過程錄下來，讓同學晚上看影片學習。

李妍慧指出，今天捐贈的愛心筆電是只是第1波，未來還會有第2波、第3波，一直做下去，目前教育型態的改變帶來更多的教育創新跟教學解放，而這一切都要從讓孩子有適當的工具開始。她也呼籲社會各界如果有二手筆電要捐贈或要賣，都歡迎跟李妍慧辦公室聯繫。電話：03-5246483。