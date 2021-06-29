基隆市新增1例本土確診個案，是新北確診案例接觸者，曾與確診客人聊天超過15分鐘，此外，市長林右昌表示，72至74歲（原住民62至64歲）以上長者，將於7月5日、6日施打疫苗，今天將會發放接種通知單。

林右昌於下午防疫記者會指出，基隆確診個案為20多歲男性（案14801），在新北市汐止經營便當店，6月6日在店裡與熟客（新北市確診案例）聊天超過15分鐘，隔一周接到確診熟客電話告知，隔天身體不適自行就醫，採檢確診，已收治汐止國泰醫院。

基隆302例本土確診個案中，萬華群聚感染有15人、小吃店群聚23人、市場群聚32人、洗腎診所等機構群聚58人、家庭群聚140人、海大學生相關3人、台北市、新北市及桃園市接觸者案例各為11人、9人及1人，另有10人感染源不明。

累計21名確診者死亡，平均年齡78歲，其中18人有慢性病史，包括仁愛護理之家1人、安泰護理之家6人、逸嘉老人照顧中心4人、社區10人。

另外，林右昌指出，市府規畫針對72至74歲（原住民62至64歲）以上長者施打莫德納疫苗，時間於7月5日、6日，上、下午各3個時段，各區里辦公室明天發放疫苗施打通知單到家戶，他強調，長者安心打免煩惱，保證一定打得到，不用預約也不需要排隊。

各區施打站的地點分別是，仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心。