趙露思在台就讀期間，曾任時尚系成果展走秀的模特兒。（明道大學提供）

趙露思在台就讀期間，曾任時尚系成果展走秀的模特兒。（明道大學提供）

趙露思曾經來台就讀大學。（明道大學提供）

新一代「甜劇女王」趙露思憑藉《傳聞中的陳芊芊》人氣直線上衝，而她的「百搭體質」也在網路上掀起熱議，在古裝劇《長歌行》擦出超強火花的「皓嫣CP」，或者即將在中天娛樂台播出的甜寵劇《我，喜歡你》，與男主角林雨申的大叔蘿莉配，也甜翻不少劇迷。飾演廚藝精湛廚師的她自曝私下拿手好菜是「泡麵」，在台灣就讀大學期間，曾拍攝一支影片專門介紹台灣泡麵，青澀模樣讓粉絲直呼「好可愛！」、「大學就這麼美！」，她也談到最喜歡台灣的三種美食分別是三杯雞、彰化肉圓和綠豆牛奶冰。

《我，喜歡你》講述小廚娘顧勝男（趙露思飾）遇上吃貨霸總路晉（林雨申飾），因一系列的意外，展開「做菜還債」的人生，是一部愛情輕喜劇。趙露思在《我，喜歡你》是位廚藝了得的廚師，劇組為此特別安排她進行廚藝培訓，練習刀工、烹飪手法，更找來專門拍攝美食的團隊，把做菜的畫面呈現的更極致，不過趙露思坦言：「一邊切菜，一邊說台詞，容易四肢不協調！」

年僅22歲的趙露思，因參加選秀節目《超級女聲》而爆紅，陸續接下《鳳囚凰》、《萌妻食神》、《哦！我的皇帝陛下》、《三千鴨殺》和《傳聞中的陳芊芊》等多部古裝劇，這部《我，喜歡你》是她少數的時裝劇作品，不過演技自然不做作的她，被認為能輕鬆駕馭不同類型的戲劇，她與楊洋、肖戰、宋威龍、丁禹兮等男神都合作過，被稱為新一代「男神收割機」。她本身也很多才多藝，不只是演出，還獻聲演唱《我，喜歡你》主題曲，更在劇中展現彈古箏的實力。

古靈精怪的趙露思在《我，喜歡你》除了有甜蜜愛情戲之外，更自帶「喜劇魂」，為戲增添笑點，像是劇中看到男主角喝了別的女生做的湯，醋意大發的她竟能哭出「燒開水聲」，模樣讓劇迷大讚她可愛，還稱她是「人間電水壺」，是極度有觀眾緣的女演員，她在劇中的穿搭也很吸引眼球，讓粉絲看了也想跟她一樣。甜寵小公主趙露思主演的《我，喜歡你》6月30日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。