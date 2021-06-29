29歲大陸女星周冬雨演技精湛，年紀輕輕就成為「三金影后」，近日她和許凱主演的古裝劇《千古玦塵》熱播中，卻屢屢引發爭議，不僅周冬雨遭虧辜負仙界第一美人的角色，還批她的顏值被飾演丫鬟的張嘉倪比過去，最新劇情播出，張嘉倪又成了周冬雨的媽媽，然而2人現實中只相差5歲，再度掀起討論．

周冬雨在《千古玦塵》中飾演天神「上古」，由於上古在小書中的設定是「仙界第一美人」，其形象與過去的角色大不相同，周冬雨一向適合古靈精怪的角色，因此受到不少批評，還有網友酸她「下凡失敗」，認為她和張嘉倪站在一起，瞬間就被壓過，作為天神氣場、顏值都不夠強。

最新一集內容播出，劇情大翻轉，原來張嘉倪是周冬雨的媽媽，消息一出，「張嘉倪演周冬雨的媽」關鍵字再度登上熱搜，不到一天討論量就超過2.6億，不少網友都認為，張嘉倪今年34歲，才大周冬雨5歲，飾演母女太不合理，也有人被搞得混亂，「前幾集張嘉倪不是周冬雨的丫鬟嗎？怎麼變媽了？」

最新劇情中，張嘉倪成為周冬雨的媽媽。（圖/翻攝自微博）

也有不少網友緩頰，這是仙俠劇，劇中角色的年齡動不動就破萬，年紀根本不是重點，「這是仙俠劇，難道要找一個年紀相差幾千年的演員來演嗎？」、「仙俠劇有甚麼合不合理的，要說那個神仙功法可以青春永駐，20歲當姥姥也是沒有問題的！」掀起正面兩派爭論。