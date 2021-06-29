海巡成功艦由艦長劉康義（右3）領航抵達花蓮港，將有效全面提升東部海域護漁及維權任務。（東部地區機動海巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

我國建造的海巡署第2艘安平級巡防艦成功艦（CG-602）交船，今天由艦長劉康義領航返抵花蓮港，正式加入東部地區機動海巡隊行列。艦長劉康義是花蓮人，對於能返鄉守護東部海域護漁及維權任務，他深感榮耀。

成功艦去年由總統蔡英文主持命名暨擲瓶下水儀式，原定今年10月完成驗收交船，但建造工程超前，在海巡署及中信造船公司共同努力下，6月25日提前於高雄港辦理交船儀式。今天在艦長劉康義領航下抵達花蓮港，艦隊分署東部地區機動海巡隊迎接新戰力，安排臺東艦於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，港外也吸引許多艦艇及軍事迷觀禮。

劉康義說，成功艦採用4部MTU高速主機，航速可達44節以上，並設置射程可達120米的高壓水砲，以及搭載單點配賦式獨立作業之警備救難艇；武器系統，配有1門鎮海火箭彈武器系統及1門(2管) 20機砲遙控砲塔，不僅能執行海上救火及驅離任務，整體通訊、偵蒐及迎戰轉換能力也大幅提升，強化國防戰力。

另外，透過「海巡智慧船舶指揮管理系統」（簡稱CGICS），成功艦海上執行任務期間，能與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦艇進行視訊電話、多方會議及即時影音等作業，達到「看得到、聽得到、指揮得到」。

劉康義是花蓮人，對於能返鄉守護東部海域備感榮耀，強調成功艦返抵花蓮港後，艦隊分署將陸續安排艦上人員進行戰系裝備及成軍等教育訓練，完成後將盡速投入巡防任務，發揮最大守護國門效能。