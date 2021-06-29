金管會公布最新裁罰案，指出遠雄人壽投資興建位於新莊副都心的「遠雄國匯」建案，因銷售進度不如預期，經裁罰迄今仍違反保險法「不動產投資需即時利用並有收益」規定，對此加重裁罰200萬元，並要求剩餘的100戶及140個車位應在1年半內處分或出清。

為避免壽險業挾豐厚資金養地囤房，保險法第146-2條第1項規定，保險業對於不動產投資應以即時利用並有收益者為限。依金管會目前規定，保險業投資不動產需在2年內即時應用，最低年化收益率門檻為2.345％。

「遠雄國匯」位於桃園機場捷運A4新莊副都心站旁，於2017年10月完工，共有200戶及277個車位。由於截至2019年6月仍有167戶、236個車位未處分或出租，違反保險法不動產投資規定，當時已遭金管會裁罰100萬元、並限期1年內處分或出租。

然而，「遠雄國匯」遭裁罰後處分進度仍不如預期，截至去年底仍有100戶、140個車位尚未處分或出租，仍違反保險法不動產投資規定，因此此次遭金管會二度裁罰，加重裁罰200萬元、並要求至明年底前完成處分或出租。

保險局副局長張玉煇表示，對於「遠雄國匯」處分進度不如預期，遠雄人壽表示主因該案屬於大坪數商品，商品規畫與目前市場需求性不完全吻合，且疫情使得看屋客戶減少。此次給予較長的1年半期限，是依據遠雄人壽提出的改善計畫、並斟酌過去改善進度敲定。