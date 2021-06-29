美股那指和標普創新高，道瓊下跌，投資人關注本周稍晚的美國就業數據。

周二香港恆生指數收跌274.20點或0.94%，為28994.10點。國企股(H股)跌106.27點或0.98%，為10757.30點。

石油股集體下跌，中國石油化工跌4.5%；中國石油跌逾4%；中國海洋石油跌近3%。

海底撈彈升8.7%，報40.65港元。中銀國際發表報告，維持對中國餐飲業增持評級，相信海底撈仍是內地成長最快火鍋業，獨特管理模式有助於長期提高效益。但是將海底撈目標價從57.5降至52港元。

海底撈同業頤海國際漲5.3%，呷哺呷哺漲4.5%，九毛九漲2%。

紛美包裝跌3.6%，報3.47港元。大和認為該公司成本挑戰大，故調降評級至跑贏大市，目標價從4.82降至4.3港元。

藥明巨諾跌13.8%。外電報導，藥明康德擬配售2300萬股藥明巨諾股份，配售價在28.5至29.15港元。