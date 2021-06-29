由於美國聯準會（Fed）認為通膨高漲只是暫時性現象，將維持一段時間的寬鬆貨幣政策，美股標普指數頻創新高，但有分析師發警訊，表示目前的估值是一個「泡沫」，投資人應該高度警惕，並點名Fed很可能就是戳破美股泡沫的兇手。

新冠變種病毒迅速傳播，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）日前示警，Delta變異株可能將成為美國主要流行株，引發市場擔憂是否會拖累美國經濟復甦，此外，人們對Fed是否會被迫提早縮減刺激計畫，以及通膨的隱憂始終揮之不去；然而美股昨標普500指數、那斯達克指數雙雙再登上歷史新高。

投資公司Independent Strategy總裁羅契（David Roche）周一（29日）接受《CNBC》採訪，警告美股目前的估值處於一個泡沫，而泡沫終將會有結果，但很難去預測最終的催化劑是什麼，也有可能是另一種變種病毒，雖然目前看來是非常不可能的。

羅契表示，Delta變種病毒的傳播，不太可能成為美股回落的誘因，「財政刺激方面，房地產和企業的過度儲蓄，再加上未來更多的財政刺激措施，人們對後市的成長將保持著樂觀態度」。

羅契指出，「在我看來，最有可能發生的催化劑，是Fed真的被迫停止發布雙重訊息，開始不得不認真研議停止更多的貨幣刺激，以及結束為預算赤字而融資的日子」。

Fed在6月利率決策會議，雖維持1200億美元購債規模，但部分Fed官員暗示將就縮減購債規模展開討論，然Fed主席鮑爾（Jerome Powell）為安撫市場，表示對這些預測應該持謹慎態度。