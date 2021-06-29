中視《我愛冰冰Show》上週六（26日）播出「酒國金曲評鑑賽」，眾歌手在節目中輪番詮釋酒國歌曲，雖然是重播卻飆出收視新高，4歲以上平均收視達3.04（觸及人數161.5萬），是當日收視排行全國第一。分眾25至49歲平均收視也有1.78（觸及人數42.2萬），同樣排名第一，再度穩坐當日收視雙排行之冠。最高點3.8，落在陽帆帶著許志豪、蔡佳麟一起演唱〈杯底不可餵金魚〉，3人唱歌之餘還有妙語如珠的秀場式脫口秀，一來一往「笑」果十足。

今年4月主持人白冰冰在棚內慶生時，就喊出收視破3要穿比基尼，得知節目收視衝破紀錄時，白冰冰非常開心：「承諾的事情一定要做到。」但她也要大家稍微給她一點時間，因為需要再練一下，自嘲現在穿比基尼會嚇到別人，「疫情已經很痛苦了，不要去嚇人家，我會練一練，把我的腹肌練出來再來穿」。自己要穿比基尼，也說要派徒弟「台一線」出馬，「雖然我不能強迫他們，但是我真的很期待他們兩個身材不錯，可以穿個丁字褲或日本的混兜喜（台語：兜襠布），如果不好意思去街上，就在節目上秀一下吧。」

白冰冰與陽帆在節目中大力提攜後輩，許多藝人都視2人為大家長，常上節目的歌手許志豪很珍惜能與前輩同台的機會：「起初對帆哥的敬畏絕對是有的！但他卻總能放下身段，也因為帆哥的平易近人，讓跟他搭配演出的晚輩們輕鬆許多。」笑說雖然很常被陽帆虧，但也因此讓他有了更多發揮的機會。台語歌手蔡佳麟則覺得陽帆的「底蘊」很深，總能神來一筆說出寓教於樂的金句，對前輩的主持功力非常佩服。藝人的精彩表演再加上主持群默契十足，節目打出口碑也屢屢創佳績，白冰冰感性提到：「我和陽帆都經過了歲月的淬鍊，我很開心有一個這樣的最佳拍檔。」

把秀場歌舞融入歌唱節目，是《我愛冰冰Show》一大特色，也切中觀眾的口味，收視數字激出主持群的演藝魂，在疫情期間大家仍摩拳擦掌、切磋新方法，許多常上節目的藝人朋友也不停來電向製作單位詢問何時能錄影，可見眾人都期待解封後能在節目中有所表現。白冰冰笑說雖然和陽帆還有節目導播3人年紀加起來已經上百歲，每天還是會互相用LINE傳訊息，彼此交流分享自己看到的好作品。而陽帆也在這段期間和製作單位不斷討論溝通，期待在疫情解封之後，能錄製出讓大家更意想不到的主題，每週六晚間8點播出。