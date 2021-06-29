苗栗縣長徐耀昌向蘇嘉全請命，希望中央能給苗栗多一些疫苗。（謝明俊攝）

許久未露臉的蘇嘉全目前擔任綠色立委聯盟理事長。（謝明俊攝）

徐耀昌感謝蘇嘉全捐贈大型篩檢艙。（謝明俊攝）

徐耀昌、蘇嘉全、邱泰源（右）實際體驗篩檢艙設備。（謝明俊攝）

蘇嘉全代表綠色立委聯盟捐贈大型篩檢艙給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

由立法院前院長蘇嘉全帶領的綠色立委聯盟，29日捐贈1座大型篩檢艙給苗栗縣政府，許久未露臉的蘇嘉全，親自到場參加捐贈儀式，苗栗縣長徐耀昌感謝綠色立委聯盟，但也向蘇嘉全抱怨，苗栗縣是疫情重災區，但這次美國莫德納疫苗有250萬劑，但苗栗只獲得2多萬劑，「不知道中央在想什麼？」蘇嘉全轉請在場的立委邱泰源代轉，邱泰源應允會將苗栗的需求轉知中央。

苗栗縣在爆發竹南科技廠員工群聚感染，多次向中央要求支援快篩站及相關設備，但都未見回應，以致於許多企業及社區快篩工作，都只能自力救濟，不是由企業自行透過地方醫療機構執行，就是經由民間宗教慈善團體及醫療機構支援，再加上中央分配疫苗，苗栗縣雖為疫情重災區，但始終都未獲應有的重視撥發較多疫苗，使得徐耀昌忍不住要替鄉親抱屈。

苗栗縣缺乏資快篩資源已是眾所周知，繼28日國際扶輪社一次捐贈5座大型空調式篩檢站給苗栗縣內5家大型醫院後，立法院前院長蘇嘉全擔任理事長的綠色立委聯盟，也在29日捐贈一座由彰化基督教醫院所設計規畫的大型採檢艙給苗栗縣政府，徐耀昌出席代表受贈。

綠色立委聯盟是由民進黨歷任立委所組成的團體，目前成員約有百人，成員涵括了民進黨的卸任縣市長、立委以及現任立委等，蘇嘉全曾出任過理事長，後因接任立院院長所以暫辭理事長，去年立委改選後，蘇嘉全離開院長一職，月前才又接回聯盟理事長。

29日上午陪同蘇嘉全前往苗栗參加捐贈儀式的，包括了民進黨前立委謝欣霓、曹來旺、陳文輝，以及現任不分區立委也是全國醫師聯合會理事長邱泰源，徐耀昌代表縣府受贈時感謝綠色立委聯盟重視苗栗防疫需求，能提升苗栗篩檢能量。

徐耀昌接著話題一轉指出，苗栗在這次疫情中成為重災區，科技廠商員工群聚感染情形嚴重，其中更以外籍移工占比最高，達8成以上，所以不得以才對移工實施強制措施，但這次美國送來250萬劑的莫德納疫苗，苗栗縣卻只有分配到22400劑，他真不知道中央在想什麼？希望蘇嘉全能代為請命。

蘇嘉全接著致辭時，可以感受到他不在其位、不謀其政的立場，當場婉轉表示，可以請在場的現任立委邱泰源代為向中央轉達。邱泰源接下來致辭時則允諾會向中央轉達苗栗縣的需求。

29日捐贈大型篩檢艙的源起，是綠色立委聯盟先前曾捐助基隆及新竹2座空調式正壓篩檢站，苗栗縣前立委陳文輝得悉苗栗缺乏快篩站設備後，直接與邱泰源、蘇嘉全等人聯繫，希望能捐助苗栗1座篩檢站，立刻獲得蘇嘉全等人允諾促成。