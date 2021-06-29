3年前男子林志憲酒後駕車，在新北市泰山區撞死台大土木工程學系研究所學生，新北地方法院判決林男須賠死者家屬1046萬多元，台灣高等法院認定他酒駕害年僅23歲的年青人喪命，肇事情節重大，加碼改判賠1246萬多元。可上訴。

死者父母提告主張，林志憲在2018年10月5日晚間餐飲酒結束後駕車上路，行經新北市泰山區新北大道與泰林路之交岔路口時，違反標誌指示違規左轉，與他們兒子所騎乘之直行機車發生碰撞，兒子人車倒地，經送醫後仍因傷重不治死亡，林男須負賠償責任。

新北地院判林男須賠償1046萬2921元，上訴後，高院認為，事故發生時死者年僅23歲，即將從台大土木工程研究所畢業，前途似錦，其父母自幼將其撫育成人，投入了無盡之關愛與心力，卻遭逢此事故，使其蒙受喪子、天人永隔之巨大痛苦。

高院斥責，林志憲讓受害者原本美滿的家庭因而破碎，在精神上所受之痛苦可謂至深且鉅，他酒駕且絲毫未顧及當時之交通狀況，亦漠視其他用路人生命、身體之安全，慰撫金應提告，加碼改判賠償1246萬2921元。刑事究責部分，歷審考量林男自首，將他判囚5年6月。

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