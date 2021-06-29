屏東枋山愛文芒果。（謝佳潾攝）

Delta變異株侵台，蔡英文總統今天發表談話表示，從近日確診人數看來，疫情有下降的趨勢。但因為Delta變異株進入屏東枋山，她要拜託大家仍然要提高警覺。日前枋山被退訂的芒果在各界伸援下已順利銷售，她也為她的家鄉，向熱心伸出援手的人致上最深的感謝。

蔡英文表示，從近日確診人數看來，疫情有下降的趨勢。不過，因為傳染力強致死率高的Delta變異株進入屏東枋山，因此她要拜託大家，仍然要提高警覺，不可以大意。我們已經加強邊境管理，也會跟各縣市政府持續合作。

她說，昨天苗栗前進指揮所已經完成任務宣布解編，屏東和雙北市部分也正密切合作，希望能夠透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打多管齊下，讓確診的人數持續下降。她拜託大家，務必要配合指揮中心的指引，一起努力，讓台灣早日走出疫情的陰霾。

前幾天，枋山因為疫情影響了芒果的銷售，不過她說，因為農委會的協助產銷，及民眾的熱心購買，短短兩天就解決了芒果退訂的問題。她要為她的家鄉，向熱心伸出援手的好朋友們致上最深的感謝。

蔡英文表示，在疫情當中，我們也看到很多朋友為前線的醫護送便當，蒐集各種物資給需要的人。在網路上幫助小店家宣傳外賣的資訊，用自己的力量來支援前線，這些努力都是台灣社會當中善良、敦厚、溫暖動人的一面，她謝謝這段期間每一位付出的台灣人，「因為有你們，台灣才能再一次次的挑戰當中，展現韌性度過困難，謝謝大家」。