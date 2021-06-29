安妮俄文版〈我不怪誰〉MV由親妹拍攝和剪輯。（伊林娛樂提供）

受新冠疫情影響，第10屆Eelin Star璀璨之星決賽盛典延後至12月19日舉行，初賽海選及複賽課程都將以線上方式進行。伊林旗下藝人李懿、安妮也分享自己剛出道的酸甜苦辣，鼓勵對演藝圈有星夢的參賽者踴躍報名。

全台三級警戒，李懿節目錄影全部停擺，對她來說是「暫時性失業」，剛開始每天追劇、睡到自然醒，後來想想不可以過得這麼頹廢，她強迫自己早睡早起，每天早上8點起床、看YouTube做1小時運動，她笑說：「我不想回去工作後胖得不像話！」原本熱愛運動的安妮，最近無法外出上課，在家勤保養、敷面膜，維持水噹噹皮膚，飲食也吃得很健康，兩人保持最佳狀態，等待演藝圈復工。

李懿說，她出道14年來，改變最多的是心態，以前覺得進演藝圈就是沾沾水，沒想過會做長久，但現在發現這行業很適合自己。她說，出道當了8年模特兒後，才跟公司提出想轉型走演藝，現在除在《醫師好辣》擔任瓜哥的助理主持，自己也主持了2個外景節目《懿想天開》、《星奇網食》，她說，目前想專心做好綜藝，「我想好好把一件事情做好，把綜藝做紮實再去做其他的，我會比較放心。」

安妮2015年演出民視八點檔《嫁妝》，角色大受觀眾喜愛，戲份也隨之越來越重，但大量的中文台詞讓她壓力倍增，幾乎天天只睡1、2小時，身體無法負荷，經常回到家都頭痛嘔吐，最後只好退出劇組。近日安妮推出單曲〈我不怪誰〉俄文版，當作自己來台10年的紀念，之前曾擔任君翊行銷旗下建案代言人的她，當時看了房子很心動，未來也考慮在台灣買房。

俄文版〈我不怪誰〉MV由安妮妹妹拍攝、剪輯，疫情前他們一起去瑞芳南雅奇石拍攝，懼高的她克服恐懼，獨自站在岩石上跳舞，成果出乎她意料之外，除在俄羅斯的姊姊第一時間打電話來，替她感到驕傲，許多網友也留言，大讚她唱俄文歌聲誘人、MV美到像在拍寫真集。

本屆璀璨之星共分為「模特兒組」、「演藝組」、「花漾少男少女組」，詳情請上伊林璀璨之星官網查詢，除各組前三名獎項，另有「醒吾之星」、「君翊之星」以及「MOMO人氣王」特別獎，線上報名至8月11日截止。