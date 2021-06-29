中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建29日指出，美國國務卿布林肯陪同拜登總統參加完G7、北約、歐美和美俄峰會後馬不停蹄，再度出訪德國、法國和義大利。布林肯訪歐議程重點之一是落實美歐對華「共識」、打消歐洲的「三心二意」，但在「共同對華」的這條路上，美歐註定走得艱難。

崔洪建在《環球時報》撰文表示，布林肯的回馬槍既是想趁熱打鐵、延續拜登對歐洲的「魅力攻勢」，用「去蓬佩奧化」來跟進「去川普化」，也想要通過在「北溪-2」天然氣管道項目、歐洲周邊安全等雙多邊議題上的姿態，來釋放美國國內對拜登政策調整的壓力。

崔洪建稱，首先，「去蓬佩奧化」是布林肯首要任務。以便更好地服務於「美國歸來」＋「川普例外」的敘事。布林肯想要顯示的是美國正「回歸多邊主義」的姿態，的確非常符合歐洲對於西方主導的「多邊主義」的想像。

崔洪建稱，其次，美歐之間還有難啃的「硬骨頭」。首站德國碰到的「北溪-2」天然氣管道專案問題，涉及德美地緣政治和能源產業分歧；接著和歐洲談抗疫合作、經濟復甦及被稱為B3W的「高標基建」等議題；與達成對俄對華「歐美共識」、雙方「立場一致、做法不同」，都是讓拜登和布林肯腦筋的「硬骨頭」。

崔洪建認為，再者，美歐對華「合而不同」。就在拜登前腳走布林肯後腳來之間，一些歐洲國家政要顯然不願讓「修復歐美關係」被直接解讀為「為對抗中國結盟」，法國總統馬克洪、德國基民盟主席拉謝特都出來找平衡、打圓場。這對美國著實有些丟臉且光火。因此儘管中國不是布林肯訪歐的公開話題，但顯然無法迴避。

也許是為了對沖馬克洪和拉謝特等人的聲音，28日有報導稱，英國鷹派政客和美國一科技政策智庫，鼓動西方盟友組成所謂「貿易北約」，以對抗中國。該提議是讓西方國家按照北約的路線建立一個以貿易為基礎的聯盟。根據北約的規則，成員國統一保護任何受到攻擊的其他成員。不過該提議並未得到官方支持，一些分析人士也對這一概念能否實現持懷疑態度。因為這樣一來，美歐不僅在安全防務上捆綁，在經貿上也會形成深度捆綁，這與歐盟日益強調戰略自主似乎背道而馳。

崔洪建強調，從布林肯的有關表態來看，美歐除了在對華「合作、競爭、對抗」的三重定位上似乎一致外，在與中國對抗的目的、手段以及領域上都有不小分歧，否則布林肯就沒有必要用「美國不是針對中國而是為維護規則，而中國（恰巧）正在挑戰規則」這樣繞口又蹩腳的說辭來再次尋找共識了。

就在布林肯到訪前，義大利外長迪馬約在和中國外長王毅通話中，再次強調雙方開展「一帶一路」合作的重要性和必要性，這和要通過B3W與「一帶一路」倡議形成對沖的G7共識似乎也很難相容。如果布林肯真的有心，他就不得不奔波於美歐之間，不斷地和在質疑、猶豫和反復之間切換的歐洲做「統一思想和行動」的工作。