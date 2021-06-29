前國民黨青年團總團長呂謦煒。（資料照片）

台灣本土疫情爆發後，最新彭博社「全球防疫韌性」排名下跌至第44名，是全球參與評比國家的末段班，落後大陸。民進黨立法院黨團指出，排名不是最在意，而是在意疫情的控制。前國民黨青年團總團長呂謦煒怒批，要不要看看過去民進黨是如何對國際排名做大內宣的？難道「千錯萬錯，民進黨不會有錯」？他呼籲民進黨，「面對現實吧！」

呂謦煒指出，去年台灣位列彭博「全球防疫韌性」排名第2名時，蔡英文總統還曾因抗疫有成，登上彭博社的「全球50大最具影響力人物」。當時蔡英文喜孜孜，在臉書誇口「將榮耀歸給全民」，民進黨大內宣部隊也製圖，一邊稱讚「蔡英文是 COVID-19 肺炎疫情剋星」，一面引《經濟學人》說「COVID-19 重創全球經濟，但不包括台灣」，號稱「台灣防疫成就和經濟成果再獲世界肯定」。

呂謦煒痛批，結果短短半年，台灣因為邊境管制鬆散、對疫苗沒有超前部署，導致新冠疫情大爆發，足足封鎖近兩個月。從美國《彭博》到英國《BBC》，都把台灣疫情爆發稱為「政府太過自滿」，防疫排名狂掉到全球末段班，連一些中東國家都不如，民進黨這時再說「排名不是最在意」，倒是有點酸葡萄的感覺。民進黨，面對現實吧！

呂謦煒怒批，現在民進黨政府在邊境管制上，還是沒有用最嚴格的心態防疫。在野黨從去年就疾呼要入境普篩，蔡英文政府不聽就是不聽，結果首先塑造了「3＋11」與桃園華航諾富特案的英國變種病毒破口，民進黨卻想甩鍋給萬華；現在塑造了祕魯返台祖孫屏東群聚案的印度變種病毒破口，民進黨還想甩鍋給台中。只要出了事，都不是蔡英文有問題，都不是民進黨有問題，一定是在野黨有問題。千錯萬錯，民進黨不會有錯。民進黨，摒棄這種驕傲自滿心態，面對現實吧！

呂謦煒強調，對所有入境旅客加嚴管制，甚至多次普篩，能更有效避免防疫破口，但蘇貞昌前幾天卻還擔心會有「偽陰、偽陽」的問題而拒絕普篩，那現在屏東、台南等地為了印度 Delta 變種病毒全面快篩又是在做什麼？難道就沒有偽陰、偽陽的問題？民進黨，面對現實吧！

呂謦煒又指，在疫苗取得上，外國捐贈的疫苗現在居然比台灣自購的疫苗多得多，現在不僅看不到民進黨緊急對國際大廠加購疫苗，台灣自製的疫苗又有未能被國際承認的風險，邊境管制已經產生破口，疫苗覆蓋率又有大破口，難怪台灣排名直直落，難道不該面對現實？

呂謦煒認為，「防疫韌性排名」是以量化呈現一個地方在一定時間的防疫成效。排名好就大內宣，排名差說不在意，這不就是魯迅的「阿Q心態」嗎？如果民進黨不面對問題，好好反省，台灣的防疫答卷，只會繼續被死當。