新營無極天靈宮的管理人員熱心幫忙看顧捐助站。（張毓翎攝）

來自台南市新營區的郭俊甫，過去在大陸從事旅遊業，去年8月因疫情回台，以自由接案的形式工作，本土疫情爆發後，成了「疫情重災戶」，不過他說：「日子過得比我辛苦的人太多了，有人甚至連吃飯都有一餐沒一餐」。為了這些甘苦人，他近日發起泡麵捐贈行動，在鹽水北帝殿和新營無極天靈宮設捐助站，每天固定供應免費泡麵給民眾索取。

今天他扛著數箱泡麵到北帝殿「補貨」，宮廟管理員向他坦言，即使立牌呼籲民眾別貪拿，但還是有人一次，就瞬間將有限物資一掃而空。郭俊甫說，其實他不在意別人拿很多，因為拿了總是要回饋出去，且這些人可能內心有壓抑、想尋求平衡，如果因此能減輕他們心中的壓力，那他覺得沒關係。

「做比較重要，說實在的，60包泡麵到底能幫助多少人？但至少讓新營、鹽水有一個好事情發生著。」郭俊甫說，這陣子大家關久了，每天在家裡都在抱怨生活、工作等，但有些事情就是需要有人做，身邊的確有人連吃都有問題，雖然他日子也不好過，可是總覺得做一點小事情，讓大家參與，這才是他最想做的事。

「這個行動需要更多支持！」他說，這幾天有人會捐雞蛋、水果，一個人的力量有限，目前規畫捐贈行動到7月12日結束，如果民眾也覺得這個社會比自己辛苦的人還多，希望能多多響應，捐贈物資不限定泡麵，想提供食物的民眾，可直接到這2站擺放。