台北市環南市場群聚案擴及桃園！桃園29日新增4起確診案例，其中1人是環南市場攤商，因隔壁攤商染疫，自行購買居家快篩試劑檢測呈陽性，就醫採檢確診。市長鄭文燦直言，環南市場應該進一步疫調。

衛生局長王文彥說，桃園新增4例本土確診個案，年齡介於10多歲至60多歲之間，其中1人是台北環南市場群聚案相關，該攤商（案14809）是大溪人，平時到鶯歌批貨，販售給環南市場攤商，也自己擺攤，因隔壁攤商有人確診，自行買居家型篩檢劑，結果呈現陽性，到桃園的醫院採檢後確診，市府已完成疫調，同住6家人都居隔採檢。

另外案14807戶籍在桃園、但活動史和足跡都在台北，王文彥說，該人在醫院確診後，透過電話尋人位處台北某公園，但簡訊通知到案人就不見了，昨天晚上終於透過警網找到人，跟台北市衛生局和警察局合作，送往台大醫院治療。疫調人員以簡訊實名制追蹤，發現他2周行蹤非常複雜，到過很多旅社、超商等地點，但都在雙北，已轉台北市衛生局，「是比較複雜的案子！」

鄭文燦說，這兩例的活動史都在台北，按照規定，疾管局會通知戶籍所在地的衛生局，再反向追蹤出足跡，像是案14807足跡非常多，桃園運用簡訊實聯制申請足跡調查，桃園市府警察局完成初步調查，衛生局再把足跡確認完畢，同步通知台北市。另外攤商工作地點在台北市，已將疫調結果轉知台北市衛生局，他希望環南市場要進一步疫調、匡列接觸者。

鄭文燦也提到，另外有2例都是居家隔離者，案14810是前天公布的個案14679的妻子，居隔期間採檢確診，在群聚感染防火牆的範圍內，案14808也是家庭群聚感染，一家六口有5人確診，第六人居隔期間沒有症狀，因桃園採取二採的制度，期滿採檢確診，雖然是高CT值、傳染力低，仍把他列為確診個案。