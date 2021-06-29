竇智孔開創戶外風潮流品牌，擔任品牌共同創始人的他，自認自己是個行動派，也可以是個慢郎中，品牌籌備2年後，選擇在疫情期間推出，笑喊為了養家餬口，為了兒子們發達，只能更衝，更努力。在圈內擁有好人緣的他，包括坤達、KID、金剛、小嫻與李佳穎等藝人好友，都紛紛透過電話或分享訊息行動力挺，讓他直呼很感動，「以往我分享物品類訊息，按讚分享數差強人意，這次品牌推出，一發文後，網站瞬間當機，身邊朋友搶著下單，讓我差點掉下男兒淚」。

品牌結合了竇智孔冒險形象，他認為「野不是一種口號，冒險不是說說而已」，冒險反而像是一扇任意門，你得自己去開啟想要去的地方，設計理念也以到戶外穿著最舒適方式，規劃衣服版型大小。Logo以迷彩風格設計，竇智孔反覆端倪了半年，形容品牌Logo有如一把盾在你身後，為你遮風擋雨，他也邀請老婆與小孩一起討論，只見他大兒子大福童言童語地說，「把拔，這個Logo好像一個太陽，有一扇門耶，還有一個嘴巴」，讓他笑說，小孩眼睛裡的世界最純淨。

竇智孔在台灣疫情爆發前夕，帶著妻小回到花蓮，已近2個月時間，他說，近期忙於《請問 今晚住誰家》、《台灣第一等》等戶外主持節目，1週有4天不在家，若是恰巧碰上舞台劇巡演，則會有將近1個月不在家，因此，趁此好好陪伴妻小，也透過Vlog分享陪小孩的各種放電生活，其中1則「竇家理髮店」，他化身設計師幫小孩剪髮過程，竟拿起鍋蓋幫小孩量頭圍，吸引小孩著幕後，順利完成理髮任務，讓網友看得嘖嘖稱奇，直呼這理髮妙招要學起來。